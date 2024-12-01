Sevgilisi hakkındaki dedikoduyu duyunca dehşet saçtı! Arkadaşına tornavidayla saldırdı, motosikleti merdivenlerden attı

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Olay, 28 Kasım saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan İsmail O., arkadaşı Selçuk Y.’nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı.

Bunu öğrenen Selçuk Y., eline tornavida alıp İsmail O.’nun yaşadığı bina önüne geldi. Burada tornavidayla komşusuna saldıran Selçuk Y.’yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

LASTİĞİNİ PATLATTIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI

Gece saatlerinde bina önüne gelen Selçuk Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen Selçuk Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından İsmail O.’nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.

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