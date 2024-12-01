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Sevgilisi hakkındaki dedikoduyu duyunca dehşet saçtı! Arkadaşına tornavidayla saldırdı, motosikleti merdivenlerden attı

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#İstanbul#Mecidiyeköy#Şişli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 10:12

Mecidiyeköy’de bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, gece saatlerinden ve 1 gün sonra olay yerine gelen Selçuk Y., lastiğini patlattığı park halindeki motosikletli merdivenlerden attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 28 Kasım saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan İsmail O., arkadaşı Selçuk Y.’nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı.

Sevgilisi hakkındaki dedikoduyu duyunca dehşet saçtı Arkadaşına tornavidayla saldırdı, motosikleti merdivenlerden attı

Bunu öğrenen Selçuk Y., eline tornavida alıp İsmail O.’nun yaşadığı bina önüne geldi. Burada tornavidayla komşusuna saldıran Selçuk Y.’yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

Sevgilisi hakkındaki dedikoduyu duyunca dehşet saçtı Arkadaşına tornavidayla saldırdı, motosikleti merdivenlerden attı

LASTİĞİNİ PATLATTIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI

Gece saatlerinde bina önüne gelen Selçuk Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen Selçuk Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından İsmail O.’nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.

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Sevgilisi hakkındaki dedikoduyu duyunca dehşet saçtı Arkadaşına tornavidayla saldırdı, motosikleti merdivenlerden attı

Sevgilisi hakkındaki dedikoduyu duyunca dehşet saçtı Arkadaşına tornavidayla saldırdı, motosikleti merdivenlerden attı

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#İstanbul#Mecidiyeköy#Şişli

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