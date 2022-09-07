Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sevgilisi bıçaklayarak öldürmüştü! Son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Cem Vanlı#Burcu Yol#Cinayet
Sevgilisi bıçaklayarak öldürmüştü Son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 15:41

Kayseri'de sevgilisi Burcu Yol (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Cem Vanlı (35), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Talas ilçesi Han Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, Burcu Yol ile Cem Vanlı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Burcu Yol, eline geçirdiği bıçakla Vanlı'yı yaraladı. İhbar sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Vanlı'yı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Vanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Burcu Yol ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Vanlı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Vanlı'nın cansız bedeni Hacılar ilçesi Camikebir'e getirildi. Kılınan cenaze namazına, Vanlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli 2 çocuk babası Vanlı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Sevgilisi bıçaklayarak öldürmüştü Son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Vanlı#Burcu Yol#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek