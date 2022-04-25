Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Sevgilim yaktı’ ifadesini değiştirdi, müştekiydi sanık oldu

#Kadına Şiddet#Kolonya #Sevgili
‘Sevgilim yaktı’ ifadesini değiştirdi, müştekiydi sanık oldu

Tartıştığı sevgilisinin üzerine kolonya dökerek kendisini yakmaya çalıştığını iddia eden Gülcan A. ifadesini değiştirdi. Gülcan A., olayda kasıt olmadığını ileri sürerek, “Ayrıca hastane masrafı olarak 2 bin 700 dolar verildi” dedi. Gülcan A. hakkında, ‘iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira’ suçlarından 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, Gülcan A. (40) ile sevgilisi Vahdet Ç. (36) birlikte yaşıyordu. 5 Ocak’ta Vahdet Ç., sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi. İddiaya göre tartışma esnasında Vahdet Ç., elindeki kolonyayı kadının üstüne döktü. Tartışma sırasında yere düşen Gülcan A. yanmaya başladı. Vahdet Ç., battaniye ile müdahale ettikten sonra kadını hastaneye götürdü. 15 günlük tedavi sürecinin ardından, 2 Şubat’ta Gülcan A. polise giderek Vahdet Ç.’den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Vahdet Ç., savunmasında, “Kolonyayı benim ve kendisinin üzerine döktü. Daha sonra çakmağı çaktı” iddiasında bulundu. Ancak hâkimlik, şüpheli Vahdet Ç.’yi ‘silahla yaralama’ suçundan tutukladı.

'KASITLI HAREKET ETMEDİ'

Gülcan A., Vahdet Ç.’nin tutuklanmasından bir gün sonra savcılığa başvurarak ifadesini değiştirdi. Genç kadın 3 Şubat tarihli ikinci ifadesinde, “Vahdet, olay esnasında evde bulunan kolonyayı aldı ve ikimizin üzerine döktü. Çakmağı yaktı ancak bana çok yaklaştırmamıştı. Üzerimdeki kıyafetlerin nasıl alev aldığını anlayamadım. O da çok korktu ve hemen benim üzerimi söndürdü. Kasıtlı yaksaydı beni söndürmezdi” dedi. Gülcan A., 11 Şubat tarihinde de savcılığa bir kez daha başvurdu. El yazısıyla kaleme aldığı dilekçede, “Ayrıca bana zararımı karşılanması ve tedavim için 2 bin 700 ABD doları para ödemiştir. Zararım karşılanmış olup yanıklarım zamanla iyileşecektir. Kimseden şikâyetçi olmadığımı olayda kasıt olmadığını sayın savcılığa bildiririm” diye yazdı. Olay sırasında evde bulunan Emrah K. da ifadesinde, “Çakmağı tutan ve ateşleyen Gülcan isimli şahıstı. Vahdettin bu olayda bir suçu yoktur” dedi. Bunların üzerine tutuklu şüpheli Vahdet Ç. resen tahliye edildi, ardından da hakkında takipsizlik kararı verildi.

Haberin Devamı

SAVCILIK PEŞİNİ BIRAKMADI

Ancak savcılık dosyanın peşini bırakmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülcan A. hakkında, ‘iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira’ suçlarından 9 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede dava dosyasında yer alan ifadelere dikkat çekilerek, “Şüpheli Gülcan’ın Vahdet hakkındaki iddialarının gerçeği yansımadığı ve asılsız olan bu iddiaları sebebiyle Vahdet’in gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sebep olarak kişiyi hürriyetinden yoksun da kıldığı, böylelikle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği” ifade edildi. 15 Nisan tarihinde iddianameyi kabul eden mahkeme, şüpheli Gülcan A. hakkındaki dava için önümüzdeki Eylül ayına duruşma tarihi verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#Kolonya #Sevgili

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi