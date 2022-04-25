‘Sevgilim yaktı’ ifadesini değiştirdi, müştekiydi sanık oldu

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Dava dosyasına göre, Gülcan A. (40) ile sevgilisi Vahdet Ç. (36) birlikte yaşıyordu. 5 Ocak’ta Vahdet Ç., sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi. İddiaya göre tartışma esnasında Vahdet Ç., elindeki kolonyayı kadının üstüne döktü. Tartışma sırasında yere düşen Gülcan A. yanmaya başladı. Vahdet Ç., battaniye ile müdahale ettikten sonra kadını hastaneye götürdü. 15 günlük tedavi sürecinin ardından, 2 Şubat’ta Gülcan A. polise giderek Vahdet Ç.’den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Vahdet Ç., savunmasında, “Kolonyayı benim ve kendisinin üzerine döktü. Daha sonra çakmağı çaktı” iddiasında bulundu. Ancak hâkimlik, şüpheli Vahdet Ç.’yi ‘silahla yaralama’ suçundan tutukladı.

'KASITLI HAREKET ETMEDİ'

Gülcan A., Vahdet Ç.’nin tutuklanmasından bir gün sonra savcılığa başvurarak ifadesini değiştirdi. Genç kadın 3 Şubat tarihli ikinci ifadesinde, “Vahdet, olay esnasında evde bulunan kolonyayı aldı ve ikimizin üzerine döktü. Çakmağı yaktı ancak bana çok yaklaştırmamıştı. Üzerimdeki kıyafetlerin nasıl alev aldığını anlayamadım. O da çok korktu ve hemen benim üzerimi söndürdü. Kasıtlı yaksaydı beni söndürmezdi” dedi. Gülcan A., 11 Şubat tarihinde de savcılığa bir kez daha başvurdu. El yazısıyla kaleme aldığı dilekçede, “Ayrıca bana zararımı karşılanması ve tedavim için 2 bin 700 ABD doları para ödemiştir. Zararım karşılanmış olup yanıklarım zamanla iyileşecektir. Kimseden şikâyetçi olmadığımı olayda kasıt olmadığını sayın savcılığa bildiririm” diye yazdı. Olay sırasında evde bulunan Emrah K. da ifadesinde, “Çakmağı tutan ve ateşleyen Gülcan isimli şahıstı. Vahdettin bu olayda bir suçu yoktur” dedi. Bunların üzerine tutuklu şüpheli Vahdet Ç. resen tahliye edildi, ardından da hakkında takipsizlik kararı verildi.

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SAVCILIK PEŞİNİ BIRAKMADI

Ancak savcılık dosyanın peşini bırakmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülcan A. hakkında, ‘iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira’ suçlarından 9 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede dava dosyasında yer alan ifadelere dikkat çekilerek, “Şüpheli Gülcan’ın Vahdet hakkındaki iddialarının gerçeği yansımadığı ve asılsız olan bu iddiaları sebebiyle Vahdet’in gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sebep olarak kişiyi hürriyetinden yoksun da kıldığı, böylelikle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği” ifade edildi. 15 Nisan tarihinde iddianameyi kabul eden mahkeme, şüpheli Gülcan A. hakkındaki dava için önümüzdeki Eylül ayına duruşma tarihi verdi.