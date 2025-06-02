Bu vandallık iki erkek için! Alıkoydukları genç kıza kabusu yaşattılar: Dövdüler, hakaret edip zorla özür dilettiler

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Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anların görüntülerini çekti.

"ÖYLE BEN FENOMENİM DİYE ORTALARDA GEZMEKLE OLMUYOR"

İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı. 2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.