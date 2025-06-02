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Bu vandallık iki erkek için! Alıkoydukları genç kıza kabusu yaşattılar: Dövdüler, hakaret edip zorla özür dilettiler

Güncelleme Tarihi:

#Darp#Dehşet#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 09:32

Antalya'da bir genç kız, erkek arkadaşları ile görüştüğü iddia edilen iki kız tarafından darp edilerek, çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anların görüntülerini çekti.

Bu vandallık iki erkek için Alıkoydukları genç kıza kabusu yaşattılar: Dövdüler, hakaret edip zorla özür dilettiler

"ÖYLE BEN FENOMENİM DİYE ORTALARDA GEZMEKLE OLMUYOR"

İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı. 2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Bu vandallık iki erkek için Alıkoydukları genç kıza kabusu yaşattılar: Dövdüler, hakaret edip zorla özür dilettiler

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu vandallık iki erkek için Alıkoydukları genç kıza kabusu yaşattılar: Dövdüler, hakaret edip zorla özür dilettiler

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#Darp#Dehşet#Şiddet

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