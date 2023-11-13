Sevgililerin yaptığına bakın! Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

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Olay, 25 Ekim günü saat 14.00 sıralarına Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin’den hırsızlık yapmak için kente geldiği belirlenen Hakan D. (23) ile sevgilisi Asiye O. (21), alışveriş merkezinin otoparkında keşif yaptı.

Hakan D., çalmaya karar verdiği motosikleti çalıştırdıktan sonra çıkışa yöneldi. Bu sırada gözcülük yapan Asiye O. ise yürüyerek olay yerinde uzaklaştı. Hakan D., motosikletle otoparktan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bölgede devriye gezen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Polis, şüpheliler Hakan D. ile Asiye O.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim’de de Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan D. ile Asiye O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.