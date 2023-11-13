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Sevgililerin yaptığına bakın! Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

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#Adana#Adana Haberleri#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 10:00

Adana’da bir alışveriş merkezinin otoparkında sevgilisi Asiye O.’ya (21) gözcülük yaptırıp motosiklet çalan Hakan D. (23), çıkışta güvenlik görevlilerince suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

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Olay, 25 Ekim günü saat 14.00 sıralarına Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin’den hırsızlık yapmak için kente geldiği belirlenen Hakan D. (23) ile sevgilisi Asiye O. (21), alışveriş merkezinin otoparkında keşif yaptı.

Sevgililerin yaptığına bakın Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

Hakan D., çalmaya karar verdiği motosikleti çalıştırdıktan sonra çıkışa yöneldi. Bu sırada gözcülük yapan Asiye O. ise yürüyerek olay yerinde uzaklaştı. Hakan D., motosikletle otoparktan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgililerin yaptığına bakın Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

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Bölgede devriye gezen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Polis, şüpheliler Hakan D. ile Asiye O.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim’de de Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı.

Sevgililerin yaptığına bakın Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan D. ile Asiye O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Sevgililerin yaptığına bakın Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

 

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#Adana#Adana Haberleri#Hırsızlık

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