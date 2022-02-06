Sevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

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Sevgililer Günü, dünyanın her yerinde pek çok kişi tarafından büyük bir keyifle kutlanıyor. Bu dönemde sevdiklerimizle yeni yerler keşfetmek bu günü çok daha romantik ve özel kılabilir.



Bu yıl 14 Şubat pazartesi gününe denk geliyor. İş yoğunluğundan dolayı belki o gün seyahate çıkmak zor olabilir ama hafta sonu, Sevgililer Günü'nü kutlamak için oldukça ideal. Türkiye'de ise bu özel günü sevdiğinizle birlikte baş başa geçireceğiniz pek çok rota bulunuyor. Peki ama en güzel ve en romantik olanları hangisi?



Bu soruyu gezgin ve seyahat yazarları Burcu Gürtürk Kadak, Melih Daşgın, Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay ve İpek Evci'ye sordum.10 şehirden birbirinden güzel 10 adresi önerdiler.

Ege’nin romantik rotası: Şirince-Urla- Alaçatı / İzmir



Sevgililer Günü’nde sessiz, sakin, huzurlu ve her şeyden önemlisi hem göze hem mideye hitap eden keyifli bir gezi planı yapmak isterseniz, aracınıza atlayıp Şirince-Urla-Alaçatı rotasını tercih edebilirsiniz. Şirince’nin şirin mi şirin sokaklarında romantik bir gün geçirebilir, Urla’da lezzete doyabilir, Alaçatı’nın en sakin zamanlarının keyfini çıkarabilirsiniz. İşte seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak’ın bu üç güzel hakkındaki önerileri:

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Şirince: Adı üstünde Türkiye’nin en şirin köylerinden biri… Şirince’yi gezmeye Tarihi Rum Evleri'nin bulunduğu sokaklarını arşınlayarak başlayabilirsiniz. Köyü daha yukarıdan görmek isterseniz Hodri Meydan Kulesi’ne çıkabilirsiniz.



Tarihi öneme sahip St. John Baptist Kilisesi ile St. Dimitrios Kilisesi de mutlaka görülecek yerler listenizde olmalı. Gastronomi meraklıları için de mürver çiçeği şurubunu denemelerini öneririm. Ayrıca buraya kadar gelmişken Şirince’ye 10 kilometre uzaklıkta olan Efes Antik Kenti’ni de ziyaret etmeyi sakın es geçmeyin.





Açık hava müzesi: Safranbolu / Karabük



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Sevgilinizle romantik ve lezzet yüklü bir yemek deneyimi için Urla’da mola vermek bu rotada yapacağınız en doğru seçim. Urla, sadece mekânlarıyla ünlü değil elbette… Sevgilinizle Urla’nın meşhur köylerinden Barbaros’u ziyaret edebilir, sahilinde romantik bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.Sahil yürüyüşünüz sırasında Karantina Adası’nı da görebilirsiniz. Ayrıca, el emeği göz nuru ürünleri bulacağınız Sanat Sokağı’nı gezebilir, zeytin ağaçları ile ünlü Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde de tadım yapıp, hediyelik alabilirsiniz.Taşınabilir sandalye ve masanızı Delikli Koy’a kurup kendi romantik atmosferinizi yaratabilir, henüz sakinken Alaçatı sokaklarının keyfini çıkarabilirsiniz. Alaçatı 'Ot Festivali' ile de nam salmış bir yer. Dolayısıyla ot yemekleri ve deniz ürünleri mutfağın bel kemiğini oluşturuyor.Şevketi Bostan, cibez, enginar ve bilumum otlardan yapılan mezeler ve salataları mutlaka denemelisiniz. Alaçatı’nın hemen hemen pek çok yerinde rastlayacağınız geleneksel sandviçi olan kumrusu, ılık servis edilen midye dolması ve sakızlı muhallebisini de tadılacaklar listenize eklemeyi unutmayın.Sevgililer Günü’nü keyifli bir gezi ile taçlandırmak isteyen çiftlerin, hem huzur depolayabileceği hem de yıllara meydan okuyan bir mimariye tanıklık edecekleri özel bir yer Safranbolu… Tamamı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün bu nevi şahsına münhasır ilçesi, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllara meydan okuyan yaklaşık 2 bin adet konağı ile adeta bir açık hava müzesini andıran Safranbolu, kısa süreli tatil kaçamaklarının da favori adresi.

Safranbolu’da “Cinci Han Kervansarayı ve Cinci Hamamı, Arasta Çarşısı, Safranbolu Hükümet Konağı, Kristal Cam Teras ve Yörük Köyü görülebilecek yerler arasında başı çekiyor” diyen Burcu Gürtürk Kadak tadılacak lezzetler ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Safranbolu meydanından safran ve safranlı lokumun tadına mutlaka bakmalısınız. Yöresel lezzetlerinden Safranbolu simidi, peruhi, bükme ve zerde de denenebilir.”







Ayrıca doğasever çiftlerin Safranbolu’yu çok seveceğinin de altını çizen Burcu Gürtürk Kadak, keşfedilecek yerlerle ilgili şu önerilerde bulundu:



- Safranbolu’nun eşsiz mimarisi ile gözlerinize bayram ettirdiyseniz sevgilinizle birlikte bu özel ilçenin doğasını keşfe çıkma zamanınız gelmiş demektir. Bulak (Mencilis) Mağarası, Sakaralan (Yacı ) Kanyonu ve Konarı Kanyonu, Safranbolu’nun doğal güzelliklerini göreceğiniz belli başlı yerler arasında.

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- Yacı Kanyonu, Safranbolu'ya 11 kilometre uzaklıktaki Yörük Köyü ile Konarı Köyü arasında bir güzergahta yer alıyor. Uzunluğu 2 bin 725 metre olan Bulak (Mencilis) Mağarası'nın ise iki girişi bulunuyor ve bunun 350 metrelik kısmı ışıklandırılmış. Ayrıca Bulak Kanyonu Kireç Ocağı mevkiine kadar uzanan 7 kilometrelik bir parkura da sahip.





Tam bir aşk rotası: Dalyan / Muğla

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Yaz sezonunda oldukça kalabalık olan Dalyan’ı bu sefer kış mevsiminde, üstelik Sevgililer Günü’nde görmeye ne dersiniz? Dalyan’ıolarak tanımlayan gezgin Melih Daşgın, Sevgililer Günü rotası için de oldukça ideal olduğunun altını çizdi ve ekledi:

Ayrıca Daşgın, “Köyceğiz Gölü’nü, Akdeniz’e bağlayan Dalyan Boğazı’nın kıyısında bulunan bungalov evlerde sevdiğinizle birlikte romantik anlara şahit olabilirsiniz” dedi ve şu bilgileri paylaştı:



“Harika bir manzaraya sahip olan Kaunos Antik Kenti'nin tiyatrosuna mutlaka gidip, en üst basamağa kadar çıkmalısınız. Gerçekten de çok büyüleyici. Kaunos Kaya Mezarlarını da mutlaka görmelisiniz. Ayrıca günlük tekne turu yapmayı da sakın ihmal etmeyin.”





Sakinlik arayanlara: Gökçeada / Çanakkale



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Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Sevgililer Günü’nde romantik anlar geçirmekle kalmayıp, ruhunu dinlendirmek isteyen çiftler için harika bir adres.Melih Daşgın, “Ada, yılın bu zamanı yerlilerine kalıyor. Kış döneminde onların aralarına karışıp, adanın en güzel yerlerini gezebilir, eski Rum köylerini keşfedip şirin otellerde konaklayabilir ve birbirinden lezzetli yerel tatları deneyebilirsiniz” dedi ve ekledi:



“Şehrin gürültüsü ve karmaşası olmadan, özellikle Sevgililer Günü için düzenlenmiş fahiş fiyatlardan uzak, tamamen birbirinize odaklanacağınız harika bir gün için Gökçeada oldukça ideal. Gezilecek yerler ise Gökçeada Sualtı Milli Parkı, Peynir Kayalıkları, Gökçeada Tuz Gölü, Marmaros Şelalesi ve Rum Köyleri…”







Beyazlar içinde bir kış romantizmi: Kars



Kış aylarında tam bir peri masalına dönüşen Kars, ülkemizin en romantik kaçış yerlerinden biri. Kışın masal diyarını andıran Kars’a Turistik Doğu Ekspresi ile gitmek en güzeli ama şu sıralar bireysel çabalarınızla bilet bulmak neredeyse imkânsız. Bu nedenle Turistik Doğu Ekspresi turu alabilir ya da Kars’a uçakla gidebilirsiniz

Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Bölgede yaşayacağınız en romantik deneyim Çıldır Gölü’nde donmuş göl üzerinde yürümek ve gelin gibi süslenmiş atlarla kızak turu yapmak” dedi ve gezilecek diğer yerlerle ilgili şu önerilerde bulundu:





Büyülü bir atmosfer: Kapadokya / Nevşehir

- Kars’ta mutlaka görmeniz gereken adres, Ani Harabeleri. Tarih boyunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan Ani Harabeleri çok etkileyici. Özellikle karlar altında harika manzaralar sunuyor.- Yöresel lezzetlere meraklıysanız Kars’a 45 dakika mesafedeki Boğatepe Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Burası Kars gravyerinin üretildiği tek yer. Ayrıca burada köyün lezzetli süt ürünleriyle harika bir kahvaltı da yapabilirsiniz.- Kars’ın çevresini gezdikten sonra her köşesinde tarihi bir yapı göreceğiniz şehir merkezine zaman ayırın. Baltık mimarisinin süslediği şehrin farklı kültürlerle yoğrulmuş muhteşem bir karması var.kaçırmamanız gereken yapılardan. Bir akşamınızı Kafkas gösterileri izleyeceğiniz ve Kars lezzetlerini tadacağını geleneksel bir restorana da ayırmanızı öneririm.Kapadokya dünyanın en büyülü yerlerinden biri. Sevdiğinizle birlikte bu büyüye kapılıp harika zaman geçireceğiniz birçok imkân sunuyor.diyen Nurgül Büyükkalay, “Gün doğumunda 100’ün üzerinde sıcak hava balonu aynı anda havalanıyor. Hayatınızda tanık olabileceğiniz en efsanevi manzaralardan biri kesinlikle bu olacak” ifadelerini kullandı.İşte Büyükkalay’ın Kapadokya'da gezilecek ve yapılacaklarla ilgili önerileri…

- Balonların manzarasını izlemek için Üçhisar, Güvercinlik Vadisi ya da Aşıklar Tepesi’ne gidebilirsiniz. Nazar boncuklu ağaçlarıyla Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Güvercinlik Vadisi. Etrafında uçuşan güvercinleriyle eşsiz bir manzarası var.

- Güzel Atlar Diyarı olarak anılan Kapadokya’da yapılacak en güzel şeylerden biri de atlarla dolaşmak. Kapadokya’nın en ikonik yer şekillerinin olduğu Güllüdere Vadisi, Kızılçukur Vadisi, Aşk Vadisi, Bağlıdere ve Kılıçlar Vadisi’ni atlarla gezebilirsiniz.





- Kapadokya yerin üzerinde olduğu kadar yerin altında da muhteşem hazinelere sahip. Kapadokya’nın en merak uyandıran zenginliklerinden biri hâlâ gizemini koruyan yeraltı şehirleri. Binlerce yıllık geçmişinde saldırılardan korunmak için güvenlik amaçlı yapılan yeraltı şehirlerinin en meşhurlarından Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerini ziyaret edebilirsiniz.

- Kapadokya’da otantik atmosfer sunan restoranlardan birinde mutlaka bir akşam yemeği de yemelisiniz. Özellikle romantik bir akşam yemeği yiyeceğiniz kayaların içine oyulmuş muhteşem restoranlar var.





İstanbul’da kalacaklara özel: Ağva / İstanbul

Sevgililer Günü’nü İstanbul’dan çok uzaklaşmadan bambaşka bir ortamda geçirmek isteyenler için Ağva harika bir seçenek. İstanbul’un kuzeyinde Göksu ve Yeşilçay derelerinin arasında yer alan Ağva, doğası ve ortamıyla çok romantik bir yer.Buna bir de Göksu deresi kenarında dizilmiş birbirinden güzel butik oteller ve kafelerin sunduğu ortam eklenince, burada güzel vakit geçirmemek neredeyse imkânsız.Gezgin Didem Mutçalıoğlu,dedi ve şu bilgileri paylaştı:

“Gelmişken Göksu Nehri üzerinde baş başa bir tekne gezintisi yapmadan sakın dönmeyin derim. Karadeniz kıyısında kumsallar üzerinde bir yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyin. Henüz bir plan yapmadıysanız ve uzun bir kaçış için vaktiniz yoksa burası sizi uzaklara gitmeden bambaşka bir diyarda 14 Şubat’ı yaşatacak.”





Bağ turları- Kıyıköy- İğneada / Kırklareli



Kırklareli dendiğinde çoğu kişinin aklına romantik bir kaçamak gelmeyebilir. Fakat Kırklareli sunduğu farklı seçeneklerle İstanbul’un yanı başında saklı bir cennet… Özellikle bağ otelleri, küçük balıkçı kasabası olan Kıyıköy'ü ve glamping konsepti konaklama tarzıyla ön plana çına İğneada ile keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzelliği barındırıyor.İşte Didem Mutçalıoğlu Kırklareli’nde güzel bir 14 Şubat tatili için önerileri:

- Öncelikle bölgede bulunan bağ otelleri konsept olarak Sevgililer Günü’nü geçirmek için harika seçenek. Bu otellerde konakladığınızda ayrıca tadım ve bağ turlarını kapsayan paketler ve özel akşam yemeği seçenekleri sunuluyor. Haliyle böyle özel bir günü geçirmek için de ortam çok uygun oluyor.





Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

- Kıyıköy ise küçük balıkçı kasabası havasıyla zaten 14 Şubat’a çok yakışan bir yer. Buradaki balıkçılarda keyifli bir akşam yemeği yemek ve bungalov konseptli butik otellerde konaklamak oldukça keyifli.





- İğneada ise glamping konsepti lüls çadır tarzı konaklamayla ön plana çıkıyor. Ayrıca çevrede glamping dışında hem otel hem de villa tarzı konaklama seçenekleri de bulunuyor. Karadeniz kıyısında yürüyüşten longoz ormanlarında güzel bir gezintiye kadar da çevrede yapacak çok şey var. Kısaca Kırklareli deyip geçmeyin, burada seçenekler çok...





Seçenek çok: Uludağ / Bursa

Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

Kayak, board veya kızak kayabileceğiniz, “Sakin bir gün geçirmek istiyorum” derseniz sıcacık salebinizle manzaranın keyfini çıkaracağınız Uludağ, Sevgililer Günü için birçok alternatifi aynı anda karşınıza sunuyor. Üstelik Bursa merkezden kalkan teleferik sisteminin yenilenmesi ve oteller bölgesine kadar uzatılması sonrası tüm bunları günübirlik bir turla da yapmak mümkün.

Teleferiğin ‘Yıldırım’ semtinde yer alan ‘Teferrüç İstasyonu’ndan kalktığını söyleyen gezgin İpek Evci, “Haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:





Kış masalı: Abant ve Gölcük / Bolu

- Teleferiğin ilk durağı Kadıyayla İstasyonu… Burayı geçtikten yaklaşık 17 dakika sonra Sarıalan İstasyonu'na ulaşıyorsunuz. Bu alanda kızakla kayabilir, kurulan sergileri dolaşıp doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.- Bu bölgedeki dağ evleri Sevgililer Günü'nü geçirmek isteyenler için de güzel bir alternatif. Evler şehrin kargaşasından bunalanlar için harika bir kaçış noktası.- Teleferik’in son durağı Kurbağa Kaya İstasyonu. Otellerin, kayak, board ve kızak pistlerinin olduğu bu istasyona yani 'İkinci Oteller Bölgesi’ne ulaşmanız toplamda ortalama 45 dakika sürüyor. Bu süre hem Bursa hem de kar manzarasıyla geçecek. Eğer bölgede vakit geçirmek istemezseniz minibüslerle 5 dakikada ‘Birinci Oteller Bölgesi’ne ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu bölgede de kayak, board ve kızak alanları mevcut.- Tüm bu alternatifler dışında bölgedeki firmalarla anlaşarak ormanın içerisinde kendi kullandığınız kar motorlarıyla keyifli bir tur atıp, mola verdiğiniz kulübede şömine başında dinlenip, son olarak Bursa’yı göreceğiniz en yüksek nokta olan ‘Bakacak’a ulaşabilirsiniz.İstanbul’dan üç, Ankara’dan iki saatlik araba yolculuğuyla ulaşılan Abant Gölü, özellikle sessiz yer arayışında olan metropol sakinlerinin en popüler kaçış noktalarından biri. Gölcük Gölü ise Abant’ın yanı başında huzur veren atmosferi, kayın, gürgen, çam gibi pek çok ağaç türünü bir arada barındırmasıyla ön plana çıkıyor. Şu sıralar iki göl de beyaz örtüyü üzerlerine çekti ve harika görüntülere sunuyorlar. Peki Abant ve Gölcük’te neler yapılır? İşte İpek Evci’nin önerileri:

- Abant'ta göl çevresinde ata binebilir ya da eğimli alanlarda kızak keyfi yapabilirsiniz. Bu keyifli aktiviteleri tamamladığınızda göl çevresinde bulunan yerel pazarlardan da alışveriş yapmayı unutmayın. Eğer konaklamak isterseniz yol üzerindeki bungalov evlerde ya da otellerden birini tercih edebilirsiniz. Hepsi 14 Şubat'a özel hazırlıklarını yapmaya başladı.





- Abant Gölü keyfimizi tamamladıktan sonra bir sonraki rota Gölcük... Yaklaşık 1 saatlik sürüş mesafesindeki adrese ulaşırken canınızın hiç sıkılmayacağını garanti edebilirim. Çünkü yol manzarası her mevsim muhteşem. Bolu'nun yaklaşık 13 kilometre güneyinde yer alan bölgedeki suni göle ulaştığınızda huzurlu dakikalarınız başlayacak.- Gölün çevresinde yürüyüş yaparken tanık olacağınız manzara kesinlikle büyüleyici. Civardaki tek ev Devlet Konuk Evi fakat buraya giriş kapalı. Bölgede konaklamak isterseniz kır evleri güzel bir alternatif olabilir. Ayrıca ufak molalar için restoran ve kafeler de mevcut.Fotoğraflar: İStock, Alamy