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Görenler fotoğrafını çekti... Sevgililer Günü'nde şaşkına çeviren pankart: Tartıştığı eşine böyle seslendi

Güncelleme Tarihi:

#Siirt#Sevgililer Günü#Eş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 12:38

Siirt’te Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşi Ayşenur’dan kentin işlek noktasına astığı pankartla özür diledi. Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, “Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi. 

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Siirt’te yaşayan Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı.

Görenler fotoğrafını çekti... Sevgililer Gününde şaşkına çeviren pankart: Tartıştığı eşine böyle seslendi

İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, ‘Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum’ ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.

Görenler fotoğrafını çekti... Sevgililer Gününde şaşkına çeviren pankart: Tartıştığı eşine böyle seslendi

‘AMACIM, NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ GÖRMELERİ’

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Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, “Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi. 

Görenler fotoğrafını çekti... Sevgililer Gününde şaşkına çeviren pankart: Tartıştığı eşine böyle seslendi

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#Siirt#Sevgililer Günü#Eş

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