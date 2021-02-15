Sevgililer Günü’nde cinayet

Samsun’da Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yapan Mihrican Ekmenci (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan Ekmenci (51) arasında, dün 01.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Oğuz Kağan Ekmenci, zaman zaman şiddet uyguladığı iddia edilen iki çocuk annesi eşini yine dövdü. Daha sonra eline aldığı bıçakla Mihrican Ekmenci’ye saldırdı ve boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini bıçakladıktan sonra babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunu arayıp olanları anlatan Oğuz Kağan Ekmenci, kısa süre sonra eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Adrese gelen sağlık ekipleri ise Mihrican Ekmenci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cani eş sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Kağan Ekmenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PANDEMİDE İŞSİZ KALDI

Öldürülen Mihrican Ekmenci’nin halk eğitim kurslarında eğitmenlik yaptığı ve pandemi sebebiyle bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Mihrican Ekmenci’nin Kahramanmaraş’ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı öğrenildi. Çiftin İstanbul’daki bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören bir kızları da olduğu öğrenildi.