Sevgililer Günü ne zaman ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanıyor

Eski Roma döneminde şehri temizlemeyi, sağlık ve bereketi serbest bırakmayı amaçlayan Lupercalia festivalinin 15 Şubat'ta kutlanması, Sevgililer Günü için de dayanak oluşturmaktadır. 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü için romantizm vurgusunun ise Ortaçağ'da kuşların bu tarihte eşlerini seçmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Öte yandan bu konuda farklı iddialar da vardır. İşte, Sevgililer Günü'nün kökeni hakkında ayrıntılar...

Sevgililer Günü kutlaması için pek fazla görüş bulunmaktadır. Ortaçağ inancında kuşların 14 Şubat'ta eşlerini seçmesi, Sevgililer Günü'nün bugün kutlanmasında dayanak oluşturmuştur. Sevgililer Günü özelinde ilk tebrik kartları ise 16. YY'da ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllarda ise şirketler bu kartları seri üretim haline getirmişlerdir.

Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları

ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.

Sevgililer Günü, üçüncü yüzyıl boyunca görev yapan Romalı bir papaz olan Saint Valentine'i onurlandırılmaya başladı. Hikayesinin çeşitli versiyonları var, işte popüler olanlardan biri: İmparator Claudius II, genç erkeklerin aileleri olanlardan daha iyi askerlik yaptıklarına inandıkları için evlenmelerine izin vermediğini söyledi. Ancak, Saint Valentine düşünceye karşıydı ve genç çiftlerin evliliklerini gerçekleştirdi. Yönetici Claudius gerçeği öğrendiğinde, Saint Valentine ölüme mahkum edildi. Yıllar boyunca, 14 Şubat Azizlerin anısına kutlandı.