Sevgililer Günü mesajları için seçenekler - Resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri

Sevgililer Günü mesajları araştırılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Her yıl bu önemli günde sevgililer birbirlerine hediyeler alıyor, birbirlerini sevdiklerine dair mesajlar gönderiyorlar. En çok tercih edilen Sevgililer Günü hediyeleri arasında çiçekler de yer alıyor. İşte hediyelerinizin yanına yazabileceğiniz, uzakta olan sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri için seçenekler

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!

Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.

Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.

Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.

Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.

Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.