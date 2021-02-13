Sevgililer Günü için çok önemli uyarı! Koklamadan önce iki kez düşünün...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü için çiçek uyarısı yaptı. Savaşçı, "Çiçek olayı riskli, çiçeği elimize alır almaz hemen koklamayalım, mutlaka virüs aktifliğini kaybedene kadar ki bu süre 6 saattir, balkonda bekletelim" dedi.

4 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak. Sevgililer Günü'nün kısıtlamanın uygulandığı pazar gününe denk gelmesi ise sevdiklerine hediye alacak kişileri online alışveriş sitelerine yönlendirdi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü'nde evlere, iş yerlerine gönderilecek hediyelerin koronavirüs bulaşı açısından risk taşıyıp taşımadığını DHA'ya değerlendirdi.

Doç. Dr. Savaşçı, "Hafta sonu sosyal anlamda önemli bir gün Sevgililer Günü. Dışarıda kutlanma imkanı olmayacak, paket ürünler eve gelecek. Bu ürünler özellikle kargo ile geliyorsa o paketleri mutlaka çöpe atarak, ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Kapıya gelen görevlileri mutlaka maske ile karşılayalım bu çok önemli, mesafemizi koruyalım" dedi.

'ÇİÇEKLER 6 SAAT DIŞARIDA BEKLETİLMELİ'

Savaşçı, özellikle gönderilen çiçek ve güllerden koronavirüs bulaşına dikkat çekerek, "Eve gelen çiçeği insanlar koklamak, dokunmak isteyecektir. Çiçeklerden buruna ve ağza bulaş gerçekleşebilir. Bu ürünleri balkonda en az 6 saat havalandırırsak iyi olur. Çiçek olayı riskli, bunun için güvenilir yerlerden alınmalı. Çiçeği elimize alır almaz hemen koklamayalım, mutlaka virüs aktifliğini kaydedene kadar ki bu süre 6 saattir, balkonda bekletelim, sonrasında evimizin içine alarak rahatlıkla koklayabiliriz. Yiyecek ürünleri gelirse, özellikle hijyen konularına dikkat eden firmalar tarafından temin edilmesi gerekiyor. Mutlaka paketli ürünleri tercih edelim. Yiyecekten koronavirüsün bulaştığı ispat edilmedi" diye konuştu.

'ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETİLMELİ'

Pelüş oyuncak ve takıların kullanılmadan önce çamaşır suyu ile silinmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "Eğer pelüş oyuncak gelirse onu da çamaşır suyunu onda bir oranında su ile karıştırarak silip, 6 saat havalandırırsak virüs etkisini kaybeder. Sevgililer Günü'nde takı hediyelerini de çamaşır suyunda biraz bekletirsek, rahatlıkla kullanabiliriz. Özellikle Sevgililer Günü'nde insanlar bir araya gelmek isteyeceklerdir. Bu, bu yıl yapamayacağımız bir durum. Asla partidir, bir evde buluşalım, görüşelim yapmayalım. Devamlı görüştüğümüz kişiler ile temasımıza devam edelim. Dışarıda bir kutlama, kaçak da olsa partidir, buluşmadır, yemek olayına girmeyelim. Ne yazık ki bu Sevgililer Günü'nü biraz uzakta geçirmeye devam edeceğiz, kutlama yapmayacağız" ifadesini kullandı.