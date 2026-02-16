×
Sevgililer Günü gezisi acı bitti

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 07:00

Mehmet ve Emine Ayten çiftinin 14 Şubat Sevgililer Günü hayali kâbusa döndü. Romantik bir hafta sonu için gittikleri otel odasında, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çıkan yangın, onları uykularında yakaladı. Emine Ayten hayatını kaybetti, polis memuru eşi Mehmet Ayten ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İZMİR’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi’nde faaliyet gösteren butik otelde dün sabah 06.00 sıralarında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler, Manisa’da görevli polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten’in (46) kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangına uykularında yakalanan Ayten çifti yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emine Ayten’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Çiftin Manisa’da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık’a gittikleri öğrenildi. Olayla ilgili 2 otel görevlisinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.    

