×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sevgili vahşeti! Ormanda başını taşla ezerek, 8 yaşındaki çocuğunu da olaya şahit olduğu için boğarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Sevgili#Cinayet#ANTALYA
Sevgili vahşeti Ormanda başını taşla ezerek, 8 yaşındaki çocuğunu da olaya şahit olduğu için boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 22:28

 Antalya’da sevgilisi Aynur Çilli’yi (43) ormanlık alanda başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın (48), cinayete şahit olduğu gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli’yi de boğarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Çilli’nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma sonrasında Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli’ye vurmaya başladı. Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla vurmaya devam etti.

Gözden KaçmasınGenç kadının kâbusu oldu Ölmeden selasını okutmuştu... İfadesi şaşkına çevirdi Dışarıya adımımı atamıyorumGenç kadının kâbusu oldu! Ölmeden selasını okutmuştu... İfadesi şaşkına çevirdi! 'Dışarıya adımımı atamıyorum'Haberi Görüntüle

Sevgilisinin başını taşla ezerek öldüren Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük Bulutcan’ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı. Ormanlık alanda Aynur Çilli’nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı. Altın’ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Umutcan Çilli’nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİzmirde elektrik faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti 42 kişi için istenen cezalar belli olduİzmir'de elektrik faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! 42 kişi için istenen cezalar belli olduHaberi Görüntüle

Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.Şüpheli Mehmet Altın’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli’nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevgili#Cinayet#ANTALYA

BAKMADAN GEÇME!