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Sevgili vahşeti

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Bağ#Gökçe Alkan#BURSA
Sevgili vahşeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 07:00

24 yaşındaki Mustafa Bağ, 18 yaşındaki sevgilisi Gökçe Alkan’ı götürdüğü ormanlık alanda boğazını keserek öldürdü.

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BURSA’nın Karacabey ilçesindeki ormanlık alana önceki gece 22.00 sıralarında otomobille giden ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan (18) ile Mustafa Bağ (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa Bağ, yanındaki bıçakla Gökçe Alkan’ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye giden Bağ’ın, çevresindekilere, tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın gözaltına aldığı Bağ’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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LİSEDEN YENİ MEZUN OLMUŞTU

Gökçe Alkan’ın, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı’ndan bu yıl mezun olduğu ve iş aradığı öğrenildi. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan’ın cenazesi dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Alkan’ın dayısı Can Akbay, “Yeğenim hunharca katledildi. Acımız büyük, adalete güveniyoruz. Şahsın en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Başımız sağ olsun” dedi.

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#Mustafa Bağ#Gökçe Alkan#BURSA

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