Sevgili teklifine ‘pitbull’lu karşılık

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İstanbul Küçükçekmece’de salı günü Halil Bağtur (39), sosyal medyadan tanıştığı Sıla D. (18) ile sevgili olmak istedi. Ancak sevgilisi olan Sıla D. bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre, Sıla D., Bağtur’dan maddi olarak isteklerde bulunmaya devam edince Bağtur da sevgili olmak için ısrar etti. Bunun üzerine Sıla D., Bağtur’u arayarak görüşmek istedi. Yanına kız arkadaşı T.C.Ö.’yü de alan Sıla D., Bağtur’la bir alışveriş merkezinde buluştu. Burada birlikte alışveriş yapan 3 kişi daha sonra yakınlardaki bir parka gitti.

SALDIRIP GASP ETTİLER

Parkta Sıla D. ve T.C.Ö. ile oturan Bağtur’un yanına elinde pitbull köpeği olan Furkan Y.’de (23) geldi. Sıla D. ile sevgili olan Furkan Y., Bağtur’a, “Kızların istediklerini neden yapmıyorsun” diyerek tartışmaya başladı. Kendini savunmak isteyen Bağtur’u gören Furkan Y., köpeğine ‘Saldır’ komutu verdi. Köpek komutun ardından Bağtur’a saldırdı. Sağ kulağı kopan ve yüzünde çeşitli yaralar oluşan Bağtur’un 2 bin lira parası ile cep telefonunu alan 3 kişi ise koşarak uzaklaştı. Olaydan sonra Furkan Y., Sıla D. ve T.C.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘BİZ ÇETEYİZ, PARAYI VER’

Saldırıya uğrayan Halil Bağtur’un ağabeyi İsmail Bağtur, yaşananlarla ilgili iddialarda bulundu: “Kardeşim bunların parasını yemek istediğini anlayınca ayrılıyor. Kardeşime ‘Biz çeteyiz, istediğimiz parayı verirsen seni affederiz’ diyor. Kardeşim de maaşını alınca vereceğini söylüyor. Kızlar da kardeşimi ‘Yanlış anladın, müsait bir yerde oturalım’ diye olayın olduğu parka götürüyor.

Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90. Adil bir yargı istiyoruz.”