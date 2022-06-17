Sevgili ifadesi: Gücüm yetmedi

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Savcılık tutuklu sanık Burak Ercan’a ‘tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 5 yıl hapis istemiyle dava açtı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Anzelika Srabiants’ın annesi Nadia Srabiants da katıldı.



‘GÜCÜM YETMEDİ’



Savunma yapan Burak Ercan, “Anzelika alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. O gün de uyuşturucunun etkisi altındaydı. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma, bağırıp çağırma şeklinde taşkınlıklar yaptığı için ve bunları anlattığımda hiçbir zaman kabul etmediği için, ertesi gün kendisini uyarma maksatlı telefonumun video kaydını açtım. Video kaydından 3-4 saniye sonra balkondan sarktığını görünce korku ve panikle telefonu bırakıp yanına koştum. Önce elbisesinden tutup çekmeye çalıştım, elbisesi kaydı. Sonra kollarını tuttum. Ben çekerken o da duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Anzelika yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. O da gücümün yetmeyeceğini anladı. ‘Birileri bize yardım etsin’ diye İngilizce söyledi. Benim de aklıma kemerimi çıkarıp kemerimle yukarı çekebileceğim geldi. Tek elimle Anzelika’nın kolundan tutup diğer elimle kemeri çekmeye uğraşırken elleri kaydı ve düştü. Ben itmedim, atmadım” dedi. Burak Ercan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.