‘Sevgili gençler, alayınızı hasretle kucaklıyorum’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Boğaziçi Üniversitesi’nde yeşeren ‘muzır’ olayların Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları deşifre ettiğini” belirterek, “Düşüncesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum” dedi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının tamamında gençlere hitap eden Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

X, Y, Z, KATEGORİSİNDE ELE ALMIYORUZ

“Bugün sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, dertleşmek arzusundayım. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi’nde yeşeren muzır olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir. Gençlik gelecek ümididir. Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Gençliği bir değerlendiriyor, müstesna unvanına Türk gençliği diyoruz. Onlar bizim her şeyimizdir, ne oy kaygısına, ne siyasi tartışmalara, ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir.

ÇAKAL SURETLERİNİ GÖRÜYORUZ

Genç kardeşlerimin üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyoruz. 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi bu güçten çekinmelerinden dolayıdır. Gençliğe musallat olan suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek, ne de sokak aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz dahi yoktur.

TAVSİYEM ŞAHSİYETİNİZİ KAZANIN

Sevgili gençlere tavsiyem, şahsiyetinizi kazanın, kendinizi yetiştirin. Cisminizle değil ruhunuzla insan olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bunun için de her yaptığınız işe inanın, bağlanın. Hepimiz genç olduk. Kanın damarlarda hızlı aktığı çağlarımızda dünyaya kafa tutacak, hatta baştan ayağa değiştirmeye teşebbüs edecek bir cüretin müdavimiydik. Gençlik manevi bir servettir. Bu nedenle israf edilmemeli.

BİZ DE BU ÇAĞLARDAN GEÇTİK

Gençlerimizin safiyane düşünceleri, samimi dilekleri, meşru beklentileri, haklı istekleri muhteremdir. Sevgili gençler, hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüflerin akıntısına teslim edemeyiz. Öfkeniz olabilir, kızgınlığınız olabilir. Biz de bu çağlardan geçtik, ne yaşamışsanız, benzerlerini az çok yaşadık. Bir anlık öfkeyle bir ömrü heba etmeyin. Direnmeyi Türkiye düşmanlarına karşı yapın. Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın. Diyeceğiniz ne varsa çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin. Yeriniz kapı değil, amfilerdir. Türk gençliğini çok seviyoruz.”