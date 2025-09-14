Sevgili dehşeti

Haberin Devamı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesişimindeki apartmanın önünde önceki gün saat 21.00 sıralarında Erhan Derse (37), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç’e (23) tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği bir çocuk annesi İpek Genç ile Abdullah Barış Genç kanlar içerisinde kalırken, Erhan Derse aynı silahı başına doğrultup ateşledi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

HEMŞİRELİK YAPIYORDU

İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İpek Genç’in Şehir Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haberin Devamı

3 ÖLÜ

Erhan Derse, apartmanın önünde önce abla-kardeşi öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi.