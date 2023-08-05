Sevgili dehşeti

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İstanbul Pendik’teki bir sitede dün, özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman (30), sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Bolat, Duman’ın boğazını bıçakla kesti. Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat da kendi hayatına son verdi. Duman’ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Annenin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Nazlı Duman’ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü. Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman’ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi.