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Sevgi izi nedir, ücretli mi? Sevgi izi nerede ve nasıl yapılır?

#Sevgi İzi#Sevgi İzi Nedir#Sevgi İzi Nasıl Yapılır
Sevgi izi nedir, ücretli mi Sevgi izi nerede ve nasıl yapılır

Müge Anlı programında sıklıkla adı geçen sevgi izi nedir, nasıl ve nerede yapılır izleyenler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'nın da yaptırdığı sevgi izi, uzun süredir kayıp olan engelli kişilerin kısa sürede bulunmasına faydalı oluyor. Programın sunucusu Müge Anlı tarafından hayata geçirilen 'Sevgi İzi' ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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Müge Anlı'nın programıyla birlikte uygulamaya sunulan Sevgi İzi projesi programın izleyicileri ve engelli aileleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı'da sık sık bahsedilen Sevgi İzi nedir, nasıl ve nerede yapılır?  

SEVGİ İZİ NEDİR?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) için uygulanmaktadır.

SEVGİ İZİ ÜCRETLİ Mİ?

Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.

SEVGİ İZİ NEREDE, NASIL YAPILIR?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden ailelerin Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adres ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup formu doldurması gerekiyor. Siteden kendilerine bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.

 

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