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Sevgi İzi nedir, nerede yapılıyor? Sevgi İzi projesi hakkında detaylı bilgiler

#Sevgi İzi Nedir#Sevgi İzi Projesi#Sevgi İzi Projesi Nedir
Sevgi İzi nedir, nerede yapılıyor Sevgi İzi projesi hakkında detaylı bilgiler

Sevgi İzi projesi kaybolan ya da kendisini ifade edemeyecek konumda olan kişilerin daha kolay bulunması amacıyla ortaya çıkmış bir proje. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.

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Müge Anlı programında adı sık sık geçen Sevgi İzi'ne ilişkin detaylar program takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin hobisi olan dövmeden yola çıkılarak hayata geçirildi. Peki, Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede, nasıl yapılır? Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede, nasıl yapılır? Sevgi izi başvurusuyla ilgili detaylar

SEVGİ İZİ BAŞVURUSU

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ adresinden başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ

İngiltere'nin West Sussex bölgesinde Alzheimer veya bu tür benzeri hastalığı olan kişilere elektronik kelepçe takılarak GPS yoluyla sürekli takip edilmeleri 2013 yılında denenmeye başlandı. Pilot bölge olarak seçilen bu kentte polis, kayıp vakalarını bu yolla azaltmanın mümkün olabileceğini, kaybolan hastaların da kolaylıkla bulunabileceğini belirterek uygulamaya tam destek verdi.

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TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, zihinsel engellilerin kaybolmaları halinde daha kolay bulunmaları için engelli 104 kişinin parmak izinin alındığını bildirdi. Bir belediyemiz ise bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin koluna özel bilezik takma projesini hayata geçirdi.

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