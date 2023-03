Severus dönüyor

Haberin Devamı

Türkiye’den geçmiş yıllarda ABD’ye kaçırılan 12 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle yurda getiriliyor.

New York Eyaleti Manhattan Bölge Başsavcılığı Anadolu’dan kaçırılan 12 parça tarihi eseri Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na törenle teslim etti. Eserler arasında Burdur’dan kaçak olarak çıkarılan ve New York’ta yasadışı yollarla satılmaya çalışılan Afrika kökenli ilk imparator olan ve MS 193’ten MS 211’e kadar Roma’yı yöneten Septimus Severus’un gerçek boyutlarda nadir bronz heykeli de bulunuyor. Bugün Türk Hava Yolları uçağı ile yurda gelecek olan eserler arasında, Kiliya İdolü, bronz boğa arabası, Perge’den çalınmış olan iki büst, vazolar, 6 bin yıllık biblo, bronz bir heykel kolu da bulunuyor.

BAKAN ERSOY DUYURMUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurtdışına kaçırılan 22 bin 424 tarihi eser ve kültür varlığı geri getirildi. Bu yıl 1113 eserin iadesi sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün katıldığı televizyon programında Anadolu kökenli 12 eserin daha Türkiye’ye gönderilmek üzere 22 Mart’ta New York Başkonsolosluğu’na teslim edileceğini açıklamıştı.

ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Tarihi 12 eser, 31 Mart’ta Antalya Arkeoloji Müzesi’nde yapılacak törenle detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılacak ve müzede sergilenmeye başlanacak.