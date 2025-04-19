Sevenlerinden pankart... ‘Diren Sırrı Abi’

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00
İstanbul’da geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyat sonrası tedavi süreci devam ediyor. Önder’i ilk günden itibaren yalnız bırakmayan ve sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışan sevenleri, hastanenin önüne de ‘Diren Sırrı Abi. Türkiye’nin sana ihtiyacı var’, ‘Diren ha baboş Adıyaman halkı seninle’ yazılı pankartlar astı.
Hastaneden yapılan açıklamada ise Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi ve “Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü (önceki gün) parametreler doğrultusunda koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir” denildi