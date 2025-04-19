Sevenlerinden pankart... ‘Diren Sırrı Abi’

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Hastaneden yapılan açıklamada ise Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi ve “Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü (önceki gün) parametreler doğrultusunda koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir” denildi