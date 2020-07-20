Sevdiği renklerle veda etti

Florance Nightingale Hastanesi’nde görev yapan doktor İbrahim Örnek geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalandı. Yüksek tansiyon ve şeker rahatsızlığı bulunan Örnek, dört aydan fazla yoğun bakımda kaldı. İki hafta önce durumu iyiye gitmeye başlayınca normal servise çıkartıldı ancak ardından yine ağırlaştı. Meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen önceki gün hayatını kaybetti.



İbrahim Örnek’in Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu dün hastanedeki işlemlerinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’ne getirildi. Cenazeye İbrahim Örnek’in çok sayıda meslektaşı ve yakınları katılırken, eşi Derya ve kızı Deniz Örnek de taziyeleri kabul etti. Uzun süre babasının tabutuna sarılan Deniz gözyaşlarını tutamadı. İbrahim Örnek, cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.

KARDEŞİNDEN VEDA

Nisan ayında sosyal medyadan mesaj atarak ağabeyi İbrahim Örnek için antikor oluşmuş kan arayan Handan Boyce, dün Facebook hesabında şu mesajı yayınladı: “Yokluğu hiç dolmayacak kıymetlimiz çok erken gitti bizden. Zamansız ve anlamsız. Tekrar buluşuncaya dek, seni bir gün bile unutmayacağız.”

25 HEKİM HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Tabip Odası, Dr. İbrahim Örnek’in ölüm haberini böyle duyurdu: “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek’i COVID-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. COVID-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul’dan 15, Türkiye’den 25 hekim hayatını kaybetti. Onlar ‘başarı hikâyesi’ anlatadursun, biz ölüyoruz. Normalleşme süreci de devam ediyor.”