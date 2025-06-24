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Sevdiği adama açılamayınca hiç evlenmemişti | Damatsız düğün yapan Sümbül Teyze'nin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Beyaz Gelinlik#Huzurevi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:09

Adana'da 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini Sümbül Topbaş'ın (83) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Sümbül'ün iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden çıktığı ve geri dönmediği öne sürüldü.

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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevdiği adama açılamayınca hiç evlenmemişti | Damatsız düğün yapan Sümbül Teyzenin cansız bedeni bulundu

Polisin yaptığı incelemede ölen kadının 10 Ekim 2024'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini Sümbül Topbaş olduğu belirlendi. Topbaş’ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamazken, iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden ayrıldığı ve geri dönmediği öne sürüldü.

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Sevdiği adama açılamayınca hiç evlenmemişti | Damatsız düğün yapan Sümbül Teyzenin cansız bedeni bulundu

PLATONİK AŞKINA AÇILMAYINCA HİÇ EVLENMEDİ

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik aşık olduğu kişiye açılamayınca kimseyle evlenmedi. Yaşı ilerleyen Topbaş, 2023'te Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Topbaş, yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken, hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı. Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Topbaş için bir düğün töreni organize etti. Beyaz gelinlik giyen Topbaş, davul - zurna eşliğinde düğün salonuna eğlenmişti.

Sevdiği adama açılamayınca hiç evlenmemişti | Damatsız düğün yapan Sümbül Teyzenin cansız bedeni bulundu

Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Topbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Sevdiği adama açılamayınca hiç evlenmemişti | Damatsız düğün yapan Sümbül Teyzenin cansız bedeni bulundu

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#Adana#Beyaz Gelinlik#Huzurevi

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