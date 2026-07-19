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Sevda Kurt evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etmişti: Haluk Levent'ten yeni açıklama geldi

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#Haluk Levent#Ahbap Derneği#Sevda Kurt
Sevda Kurt evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etmişti: Haluk Leventten yeni açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 17:15

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Haluk Levent'ten yeni açıklama geldi. Sevda Kurt’un kendisine yönelik dolandırıcılık iddialarını reddeden Haluk Levent, 'Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır' dedi.

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Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada ifade veren Sevda Kurt'un iddiaları sonrası, Haluk Levent'ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden "Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır" ifadesiyle açıklama yapan Levent, Kurt’un dolandırıcılık yönündeki iddialarını yalanladı.

Adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Sevda Kurt, ifadesinde “Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu.” demişti.

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HALUK LEVENT'TEN YANIT GELDİ

Haluk Levent tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"Tüm Gerçekler Zamanla Ortaya Çıkacaktır

Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

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Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

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Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

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#Haluk Levent#Ahbap Derneği#Sevda Kurt

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