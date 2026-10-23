Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülmüştü! Vahşette yeni detaylar: 'Öleceksin, diye bağırdı'

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. Gamber Fidan, daha önce arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler’e av tüfeğiyle ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip Gamber Fidan'ı yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Gamber Fidan Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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"ÖLSÜN DİYE BİR DAHA VURDU"

Olay sırasında Sevda Dinler’in yanında bulunan arkadaşı Nisa Yeliz Berber, saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Müzik dinledikleri sırada şüphelinin geldiğini fark etmediklerini belirten Nisa Yeliz Berber, “Müzik dinlerken şüphelinin geldiğini duymadık. Doğrudan ‘Sevda Dinler, öleceksin’ diye bağırdı. Araya girdik ama ölsün diye bir daha vurdu. Geçen aralık ayında 'Sevda’nın yolu mezar, benim yolum cezaevi' şeklinde tehdit mesajı gönderilmişti. Bu olayın ardından uzaklaştırma kararı aldırılmıştı” dedi.

"OLAYIN KAPANDIĞINI SANDIK"

Sevda Dinler’in kardeşi Esra Dinler ise şüpheliyi tüm sosyal medya hesaplarından engellediklerini ve iletişimi kestiklerini belirtti. Aile olarak yaşananların geride kaldığını düşündüklerini ifade eden Esra Dinler, ablasının öldürülmesiyle büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

"ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE KALSIN"

Acılı baba Adem Dinler de şüpheliyi daha önce defalarca uyardığını ancak kızını rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Şüpheliyle kapı komşusu olduklarını söyleyen Dinler, “Kapı komşuyuz, ‘Lütfen yapmayın’ dememe rağmen peşimizi bırakmadı. Olay günü eşimle birlikte hurma toplamaya gitmiştim. Çocuklarım arayıp hava almak için izin istedi. Hurma toplarken diğer kızım aradı, ‘Baba yetiş, Gamber ablamı vurdu’ dedi. Evin önünden çıkarken takip etmiş. Tasarlayarak yaptı. Ömür boyu cezaevinde kalsın, yüzünü görmek istemiyorum” diye konuştu.

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"MEMUR OLUNCA BENİ HACCA GÖNDERECEKTİ"

Sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler’in annesi Medine Dinler de kızının memur olma hayalini ve kendisine verdiği sözü anlattı. Dinler, "Sabahlara kadar KPSS'ye çalışıyordu. Ben, ‘Sen memurluğu kazan yeter’ dedim. Bana, ‘Anne ben kazanacağım, atanıp, memur olunca da seni hacca göndereceğim’ demişti ama olamadı çocuğum. Şüpheli en ağır cezayı alsın” ifadelerini kullandı.