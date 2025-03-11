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Sevcan hemşireye acı veda! Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

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#Hatay#Cinayet#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 15:56

Antalya’da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman (26), memleketi Hatay’da toprağa verildi. Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı. Cenaze töreninde tabutu öpüp ağlayan kardeşi Ekin “Ablam” diye feryat etti.

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Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sevcan hemşireye acı veda Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

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Halit Can Sakman, evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Sevcan hemşireye acı veda Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

CİNAYETİN ARDINDAN ARKADAŞINI ARAMIŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdiğini söyledi.

Sevcan hemşireye acı veda Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

Sevcan hemşireye acı veda Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

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‘ABLAM’ DİYE FERYAT EDEN EKİN’İ BABASI TESELLİ ETTİ

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesine getirildi. İskenderun Cemevi’nde Sakman için tören düzenlendi. Törene, annesi Havva Ünay, babası Günay Demir, kardeşi Ekin Demir, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Sevcan hemşireye acı veda Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

Cenazede kızının tabutuna sarılan Günay Demir, “Kestiler kızımı” diyerek gözyaşı döktü. Tabutu öpüp ağlayan kardeşi Ekin ise “Ablam” diye feryat etti. Ekin’i babası yüzünü okşayarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı. Sakman’ın cenazesi Çankaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sevcan hemşireye acı veda Tabutunu kadınlar taşıdı... Eşi canice katletmişti

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#Hatay#Cinayet#Antalya

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