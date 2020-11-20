‘Seval Türkeş aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi’

Tehdit mektubuyla ilgili bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü olarak kabul ettiğimiz bir partinin genel başkanının, bir mafya liderine sahip çıkması, asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e (merhum Alparslan Türkeş’in eşi) ait, aradı büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. CHP, meşru zeminde eleştiriye elbette saygı duyacaktır, düşüncelerimizi ifade edeceğiz, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”