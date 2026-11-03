Seul’de hedef ortak yatırım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un davetiyle gittiği Seul ziyareti öncesinde Yonhap’a verdiği mülakatta Türkiye-Güney Kore ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun sağlam tarihi temellere dayandığını vurgulayan Erdoğan, bu dostluğun Kore Savaşı’nın zor günlerinde filizlendiğinin, aradan geçen on yıllara rağmen değerinden hiçbir şey kaybetmediğinin altını çizdi. Erdoğan, ilişkilerin temelinde o günlerden bu yana kardeşlik ve karşılıklı güvenin bulunduğunu ve bu mirası gelecek nesillere güçlü şekilde taşımanın bir görev olduğunu belirterek şunları kaydetti:

İLİŞKİLERE İVME

“Seul ziyaretimizde önceliğimiz, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmek ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırmaktır. Savunma sanayii, nükleer enerji, yüksek teknoloji, yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli fırsatlar görüyoruz. Bu fırsatları somut projelere dönüştürmek, şirketlerimizin önünü açmak ve karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. İkili ticarette 15 milyar dolarlık hacim hedefimiz var. Bu hedefe ulaşırken ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturmayı, yatırımları artırmayı ve üretim alanında daha yakın çalışmayı önemsiyoruz.”

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Erdoğan, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak somut adımlara vesile olacağına inandığını ifade etti.

NÜKLEER ENERJİ TECRÜBESİ

Sinop Nükleer Güç Santralı Projesi’ne ilişkin müzakerelerde gelinen son aşamayla ilgili Erdoğan, bu konularda Güney Kore ile yürütülen görüşmelerin önemsendiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Koreli dostlarımızın nükleer enerji alanındaki tecrübesini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptının ardından KEPCO ile ön fizibilite kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Projenin teknik ve ekonomik şartları ile yatırım modeli üzerinde değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Elektriğin hangi maliyetle üretileceği, yatırımın nasıl finanse edileceği ve projenin Türkiye ekonomisine kazandıracakları nihai kararda belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerle yürütülen temasların da dikkate alındığının altını çizen Erdoğan, bütün seçeneklerin Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiğini anlattı.

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DAHA DENGELİ TİCARET

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticari ilişkilere değinen Erdoğan, ikili ticaret hacminin dağılımında ciddi bir dengesizlik görüldüğüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2025 yılında Kore’ye ihracatımız yaklaşık 1.14 milyar dolar olurken ithalatımız 10.26 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Biz, bu farkın azaltılmasını, ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’DEKİ FIRSATLAR

Türkiye’nin güçlü üretim altyapısının, nitelikli iş gücünün ve stratejik konumunun Koreli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kore Cumhuriyeti’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikimiyle Türkiye’nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz. Hyundai’nin ülkemizdeki köklü otomotiv üretim faaliyetleri ve POSCO’nun çelik sektöründeki yatırımları, bu ortaklığın somut örnekleridir. Hyundai’nin İzmit’teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasını da memnuniyetle karşılıyoruz.”

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Erdoğan, bunların yanı sıra elektronik, yarı iletken teknolojileri, makine ve endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, biyoteknoloji, ilaç ve tıbbi cihazlar ile yenilenebilir enerji alanlarında önemli imkanların bulunduğunu vurgulayarak, Koreli yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını artırmalarını ve Türk şirketleriyle daha güçlü ortaklıklar kurmalarını, ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında daha somut neticeler alınmasını arzu ettiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ bünyesindeki TEI tarafından geliştirilen PD170 motoruna Güney Kore tarafından yoğun ilgi gösterilmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

DEVLET BAŞKANI LEE’DEN SICAK ‘HOŞ GELDİNİZ’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore’ye ziyareti 4 Kasım’a kadar sürecek. Erdoğan’ın bugün Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Tayyip Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla yayımladığı mesajda, iki ülke arasındaki güçlü bağların bugün stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını vurguladı ve “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum” dedi.





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Lee Jae Myung, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ı devlet ziyareti vesilesiyle ülkesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Güney Kore ile Türkiye’nin, Kore Savaşı sırasında kurulan kardeşlik bağları temelinde uzun yıllardır özel bir dostluk sürdürdüğünü belirten Lee, bu güçlü bağların bugün stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını kaydetti. Savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ettiğini bildiren Lee, diplomatik ilişkilerin tesisinin 2027 yılındaki 70’inci yıldönümü öncesinde gerçekleşen bu buluşmanın, ülkeler arasındaki köklü dostluğu gelecekte daha güçlü bir işbirliğine taşımasını diledi.

Lee mesajının sonunda, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadelerini kullandı.

KORELİ ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan ciddi güvenlik sorunlarının ve gemi trafiğine yönelik kısıtlamaların, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası ticareti doğrudan etkilediğine işaret eden Erdoğan, “Yaşanan kriz, uluslararası ticarette güvenilir alternatif güzergâhlar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumumuzu, güçlü bir ulaştırma ve lojistik altyapısıyla destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarında Koreli şirketlerin daha fazla yer almasını arzu ettiğini, Türkiye’de yatırım yapacak, üretim ve istihdam sağlayacak Koreli şirketlere gereken desteğin verilmesine hazır olunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle demiryolu altyapısı, lojistik merkezleri ve akıllı ulaştırma sistemlerinde ortak yatırımlar geliştirebiliriz” dedi.