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Sette bir milletvekili

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#AK Parti#Cevdet Yılmaz
Sette bir milletvekili
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Bir dönem Başbakan Yardımcılığı ile Kalkınma Bakanlığı yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bir sinema filminde rol aldı.

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30 Aralık’ta vizyona girecek olan ‘Ali Çevlik’ adlı sinema filminde kendisini canlandıran Cevdet Yılmaz, filmi “Bir sosyal sorumluluk projesi” olarak değerlendirirken, oyunculuk için ise “İlk ve son. Herkes kendi bildiği işi yapsın” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen sinema filmini ve oyunculuk deneyimini Hürriyet’e anlatan Cevdet Yılmaz, özetle şunları söyledi:

ÖZEL BİR SENARYOSU VAR

“Ali Çevlik sıradan bir sinema filmi değil. Özel bir senaryosu var. doğu ile batıyı kaynaştırmaya, daha iyi birbirlerini anlamaya dönük hedefleri olan bir film. Doğuyu bilmeyen bir arkadaşımızın hasbelkader doğuya gitmesi, oradaki insanlarla tanışması, önyargılarını aşması bir taraftan da dezavantajlı bölgede yetenekli bir çocuğu keşfedip şampiyon yapmasını anlatan bir film. Yerelde keşfedilen bir boksör var, Ali Çevlik. Bu arada Çevlik Bingöl’ün eski Zazaca adı. Bu kardeşimiz ile batıdan giden, onun elinden tutan, bir yerlere taşımak isteyen arkadaşımız bir yerde tıkanıyorlar. Bürokratik birtakım sıkıntılar yaşıyorlar. Orada bir miktar destek oluyorum. Siyasetçi olarak kendimi oynuyorum. Bürokratik engeli aşmalarına destek oluyorum.”

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Sette bir milletvekili

SANATÇILARI TAKDİR ETTİM

Çok heyecanlandım. Alışık olmadığımız bir durum. Oyunculuk, kameralar karşısında olmak heyecan vericiydi. Normalde kendimi oynadım ama o bile zor. Kendimi bile oynarken zorlandım. Dolayısıyla sanatçıları bir kat daha takdir ettim. Saniyelerle ifade edeceğimiz bir sahne için en az 2-3 saat emek sarf ettik. Arkadaşlarımızla birlikte defalarca bir sahneyi çektik. Sanatçılara olan saygım bir kat daha arttı.

 

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#TBMM#AK Parti#Cevdet Yılmaz

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