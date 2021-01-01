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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı

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Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
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ANTALYA, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Turistler, kendileri için kısıtlamanın saat 10.00'da sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı ile Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Kentte dün saat 21.00'de başlayıp, 4 Ocak saat 05.00'e kadar devam edecek 3,5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla turizmin başkenti Antalya sessizliğe büründü. Yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bugün saat 10.00 itibariyle turistler için uygulanan kısıtlama sona erdi. Yabancı turistler Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekanları gezerek bol bol fotoğraf çekti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turistlere kaldı. Sahilde vakit geçiren turistler denizin tadını çıkardı.

Cuma namazı kılacak vatandaşlar ise seccadelerini alarak, evlerinin yakınındaki camiye gitti. Cemaat maske takıp, sosyal mesafeye uygun olarak namazını kıldı.
Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı

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