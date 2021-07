Sessiz ve ölümcül: Avlarını gaz çıkararak felç ediyorlar

The beaded lacewing paralyzes its prey by farting on it. (Photo by Patrick Coin/Cotinis.) pic.twitter.com/dk33TBMo0Y

Bu fotoğrafta gördüğünüz küçük böcek de gaz çıkaran hayvanlardan ama onun çıkardığı gaz bildiğiniz gibi değil…

Boncuklu dantel kanatlı larvalar, diğer birçok böceği avlayarak besleniyor. Ağızları, avlarını daha kolay yakalayabilmeleri için orak benzeri etkileyici bir yapıya sahip. Ancak bu hayvanlar, kurbanlarını yakalamak için ağızları yerine daha benzersiz bir yöntemi kullanıyor...

Latince adı Lomamyia latipennis olan boncuklu dantel kanatlı larvalar, hayata termitlerin yuvalarında gizlenen vahşi küçük avcılar olarak başlıyor. Yuvalarda rahatsız edilmeden yaşayan bu hayvanların, termitleri yakalamak için en güçlü silahları çıkardıkları gaz… Termitlerin yuvalarında pusuya yatıyor, kendilerinden şüphelenmeyen avlarını gaz çıkararak etkisiz hale getirip felç ediyorlar.

ÜÇ SAAT ETKİLİ

Bir bebek Lomamyia latipennis acıktığında, karnının ucunu termitin kafasına doğru tekrar tekrar yaklaştırıp geri çekiyor. Termit bir temas olmadığı için kaçmak için hiçbir çaba göstermiyor. Ancak 3 dakika içinde bacakları üzerindeki kontrolü kaybediyor ve iş göremez hale geliyor. Çünkü larva, anüsünden salgıladığı "buhar fazlı toksik madde" ile termiti sersemletiyor. Larvaların çıkardıkları gazlar o kadar güçlü ki tek seferde 6 termiti birden hareketsiz bırakıp felç edebiliyor. Bu güçlü gazı saldıktan sonra larva yavaş yavaş yaklaşıyor ve sersemlemiş avını afiyetle midesine indiriyor.

Laboratuvar testlerinde, araştırmacılar çıkan gazın neden olduğu felçlerin üç saat sürdüğünü ve termitlerin larva tarafından yenmese bile sonunda mutlaka öldüğünü belirtiyor. İşte bu nedenle bu gaz için sessiz ama gerçekten ölümcül yorumu yapılıyor…Daha da şaşırtıcı olanı, Lomamyia latipennis'in ağırlığının erken evrelerinde yaklaşık 0,07 miligramken termit avlarının ortalama ağırlığının 2,5 miligram olması. Bu da çıkan gazın gerçekten çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu korkunç gazın bir diğer ilginç özelliği ise özellikle termitler için formüle edilmiş olması. Diğer böcek türlerini dantel kanatlı larvanın gazına maruz bırakan araştırmalar da yapılmış. Bu araştırmalar termit yuvalarında yaygın olarak bulunan diğer böceklerin (meyve sineği, iki tür küçük yaban arısı ve kitap biti) larvaların çıkardığı gazdan termitler gibi etkilenmediğine işaret ediyor. Çıkardıkları gaz, 5 miligram civarında olan çok büyük termitleri de sadece hafifçe sersemletebiliyor.

NEDİR BU ÖLÜMCÜL GAZ? BİLMİYORUZ

Peki boncuklu larvaların gazı nasıl bu kadar zehirli hale geldi?

Yukarıda bahsettiğimiz araştırmada ne yazık ki boncuklu dantel kanatlı larvaların gazının kimyasal yapısı açıklanmadı. Ancak birçok böceğin gaz çıkarmasıyla ilgili araştırmalar var. Geçmişte 110 türü inceleyen uzmanlar özellikle hamam böcekleri ve termitler gibi birçok türün büyük miktarda metan ürettiğini ortaya koydu.

Bazı araştırmacılar, bu gazın çoğunlukla yüksek lifli bir diyetin ve birçok bağırsak bakterisinin ortak yaşamının bir sonucu olduğunu düşünüyor. Ancak boncuklu dantel kanatlıların bir termiti öldürmeye yetecek kadar metan gazı salması pek olası değil. Dolayısıyla bu türe özgü başka bir madde daha olduğundan şüpheleniliyor.

Uzmanlar boncuklu dantel kanatlıların biraz ihmal edilmiş bir tür olduğunu düşünüyor. Genel olarak bu larvalar hakkında çok az şey biliniyor. Bazı eski siyah beyaz bulanık fotoğrafları dışında, bu türü doğru düzgün görüntüleyen bile yok.

Çıkardıkları gazın nasıl öldürdüğüne kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak araştırmacıların bazı önemli detayları gözden kaçırmış olması da mümkün. Nöropteran uzmanı Profesör John Oswald "Boncuklu dantel kanatlıların öldürücü gazlarıyla ilgili bilinenler daha fazla araştırma ve doğrulama gerektiriyor" diyor.

İKİNCİ EVREDE TUHAF ŞEYLER OLUYOR

Bu larvalar ile ilgili garip olan tek şey öldürücü gazları değil. Birinci ve üçüncü evre larvaları oldukça hareketli ve etobur. Ancak arada hareket etmedikleri ve beslenmedikleri tuhaf bir aşama var. Neden? Bu konuda da hiçbir fikrimiz yok.

Mideleri ve arka bağırsakları arasındaki bir daralma, olgunlaşmamış aşamadaki larvaların dışkılamasını engelliyor. Onlar da bu sorunu böcek gibi değil de örümcek gibi davranarak bu sorunu çözüyor. Ağızlarındaki sivri, pipet benzeri kısımla kurbanlarının vücutlarına sindirim enzimleri enjekte ediyor ve sindirim işini dışarıda halletmiş oluyorlar. Ardından avlarının sıvılaşan iç organlarını höpürdeterek içip yutuyorlar. Bu esnada yutulan herhangi bir katı madde de larva yetişkin formuna dönüşene ve sonunda dışkılama becerisine kavuşana kadar içeride tutuluyor.

Böcekler, şimdiye kadar tanımlanan hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor ancak böcek türlerinin tahminen yüzde 60'ı hala tanımlanmadı. Birkaç örnek dışında onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Boncuklu dantel kanatlı larvaların ilginç özellikleri de aslında bize çevremizdeki doğal hayat hakkında ne kadar az şey bildiğimizi anlatan ve ayaklarımızın altında muazzam bir bilinmeyen dünya olduğunu gösteren büyüleyici bir örnek…

HARİKA BİR KİTABA DÖNÜŞTÜ

Böceklerin gaz çıkarmaları ilgili bu araştırma, bazı biyologların merakı sayesinde ortaya çıktı ve zamanla müthiş bir kitaba dönüştü.

Virginia Tech'te amfibi ekolojisi üzerine çalışan bir araştırmacı olan Nick Caruso ve İngiltere'de yaşayan Zoolog Dani Rabaiotti sosyal medyayı çalışmaları hakkında konuşmak ve meslektaşlarıyla etkileşim kurmak için aktif bir şekilde kullanan iki bilim insanı. Twitter'da bilgi paylaşan, birçok bilimsel meseleye dair iletişim kuran geniş bir ekolojistler ve zoologlar topluluğunun parçaları...

Bir gün ailesinden birileri Dani'ye yılanların gaz çıkarıp çıkarmadığını sordu ancak Dani cevaptan emin değildi. Bu sorunun cevabını kesinlikle bilecek birini tanıyordu. Alabama'daki Auburn Üniversitesi'nde Yaban Hayatı Ekolojisi ve Koruma Araştırma Öğretim Üyesi ve tam bir yılan uzmanı olan David Steen. David bu soruya Twitter’dan 'evet' yanıtını verdi.

Aslında “Gaz çıkarıyor mu?” sorusu hayvan araştırmacılarına sorulan yaygın bir sorudur. Buradan yola çıkarak Nick #DoesItFart'ı hashtag’i Twitter'da bir tartışma ortamı yarattı.

Two years ago I tweeted this and it led to a New York Times best selling book.



Don't ever stop tweeting#DoesItFart https://t.co/V4eBYApsAP