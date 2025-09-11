‘Sessiz tehlike’ye dikkat

Haberin Devamı

Hastalıkların uzun süre sessiz kaldığında daha fazla yayıldığını ifade eden Dr. Akif Diri, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her gün 15-49 yaşlarındaki 1 milyon kişiye Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon (CYBE) tanısı konuyor. Özellikle klamidya, bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz) ve HPV gibi enfeksiyonlar son yıllarda daha sık görülüyor. Hepatit B, herpes simpleks virüsü (HSV), HIV ve insan papilloma virüsü (HPV) viral enfeksiyonları da en sık görülen 8 enfeksiyon arasında yer alıyor. Bunun başlıca nedenleri korunmasız cinsel ilişkinin yaygınlaşması, cinsel yaşamın genç yaşta başlaması, sık partner değiştirilmesi.

‘UZUN SÜRE BELİRTİ VERMİYOR’

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bazıları uzun süre belirti vermiyor. En yaygın belirtiler idrar yaparken yanma, sarı-yeşil veya köpüklü vajinal akıntı, genital bölgede kaşıntı, ağrı, ülser veya siğiller ve ilişki sırasında veya sonrasında ağrı ve kanama olarak gösteriliyor.

Yeni bir ilişkiye başlamadan önce CYBE taramaları yapılmalı. Ayrıca HPV ve Hepatit B aşıları olunmalı. Korunmasız ilişkiden kaçınılmalı ve bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı.”