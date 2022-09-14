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’Sessiz olun’ uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

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#Fahrettin Koca#Esenyurt#Tuğrul Okudan
’Sessiz olun’ uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 22:05

Esenyurt'ta hastanede iddiaya göre ’sessiz olun’ şeklinde uyarı yapan güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan görevli Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

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Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını ’sessiz olun’ diyerek uyardı. Bu uyarı spnrası hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan’ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

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FAHRETTİN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Tuğrul Okudan için başsağlığı diledi ve "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı. 

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#Fahrettin Koca#Esenyurt#Tuğrul Okudan

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