Sessiz kahramanlar

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DAK Taburu, Deprem Haftası nedeniyle kapılarını açtı. Bursa’da bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda doğan ve yaklaşık 2 aylık olduktan sonra 7 farklı teste tabi tutulan köpekler, 6 ay sosyalizasyon, 1 ay itaat, 7 ay ihtisas ve 13 ay çeviklik ve cesaret eğitimi aldıktan sonra ekibe katılıyor.

PORT, PEYNİR, YOSUN...

Komutanlık bünyesindeki Belçika malinois ve labrador cinsi köpekler ‘Port’, ‘Acem’, ‘Peynir’ ve ‘Herif’ arama kurtarma görevlerinde yer alırken, hassas burunlu köpekler ‘Tamga’ ve ‘Yosun’ ise ceset arama görevi üstleniyor. DAK Taburu, özel seçilen arama kurtarma köpekleriyle her türlü arazi şartlarında görev yapmaya hazır eğitimlerden geçiyor.

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Veteriner Uzman Çavuş Halim Korkmazer köpeği ‘Pamel’ ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldıklarını belirterek, “Antakya bölgesinde 28 gün süresince görev yaptık. Bu sürede 10 afetzedeyi köpeğim Pamel ile kurtarmayı başardık” dedi.