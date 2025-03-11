×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sessiz kahramanlar

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Afet#TSK#DAK
Sessiz kahramanlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 07:00

Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan, 6 Şubat depremlerinde 37 kişinin enkaz altından sağ çıkarılmasını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı’na bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu’nun özel seçilen arama kurtarma köpekleri her türlü arazi şartında görev yapmaya hazır.

Haberin Devamı

DAK Taburu, Deprem Haftası nedeniyle kapılarını açtı. Bursa’da bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda doğan ve yaklaşık 2 aylık olduktan sonra 7 farklı teste tabi tutulan köpekler, 6 ay sosyalizasyon, 1 ay itaat, 7 ay ihtisas ve 13 ay çeviklik ve cesaret eğitimi aldıktan sonra ekibe katılıyor.

Sessiz kahramanlar

PORT, PEYNİR, YOSUN...

Komutanlık bünyesindeki Belçika malinois ve labrador cinsi köpekler ‘Port’, ‘Acem’, ‘Peynir’ ve ‘Herif’ arama kurtarma görevlerinde yer alırken, hassas burunlu köpekler ‘Tamga’ ve ‘Yosun’ ise ceset arama görevi üstleniyor. DAK Taburu, özel seçilen arama kurtarma köpekleriyle her türlü arazi şartlarında görev yapmaya hazır eğitimlerden geçiyor.

Haberin Devamı

Sessiz kahramanlar

Veteriner Uzman Çavuş Halim Korkmazer köpeği ‘Pamel’ ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldıklarını belirterek, “Antakya bölgesinde 28 gün süresince görev yaptık. Bu sürede 10 afetzedeyi köpeğim Pamel ile kurtarmayı başardık” dedi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğal Afet#TSK#DAK

BAKMADAN GEÇME!