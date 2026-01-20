‘Sessiz’ çocuklara biyonik çözüm

Haberin Devamı

Öte yandan, sağlık otoritelerine göre her bin bebekten yaklaşık ikisi işitme kaybıyla dünyaya geliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklarda erken tanı ve doğru tedavinin dil ve konuşma gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.

‘HASARLI HÜCRELERİ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR’

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahı Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, özellikle ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan hastalar için biyonik kulak (koklear implant) teknolojisinin önemli bir çözüm sunduğunu belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

“Biyonik kulak, içkulaktaki hasarlı hücreleri devre dışı bırakarak sesi doğrudan işitme sinirine ileten ileri bir teknolojidir. Bu sayede, işitme cihazından yeterli fayda göremeyen hastalarda anlamlı bir işitme kazanımı sağlanabilir. Doğuştan işitme kaybı olan çocuklarda erken dönemde yapılan koklear implant uygulamaları, dil ve konuşma gelişimi açısından hayati önem taşır. Ne kadar erken müdahale edilirse, çocuğun akranlarına yakın bir iletişim becerisi kazanma şansı o kadar artar. Ancak biyonik kulak her hasta için uygun bir yöntem değil. Bu tedavi mutlaka ayrıntılı odyolojik testler, radyolojik değerlendirmeler ve multidisipliner bir ekip tarafından planlanmalı.”