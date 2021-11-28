Sessiz çadır

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Olay günü gözaltına alınıp serbest bırakılan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3 gece süren sorgunun ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılan babaanne Ayşe Yağal ile birlikte kalan Müslüme Yağal, yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ileri sürdü. İddia edilenlerin doğruluğuna inanmadığını belirten Müslüme Yağal, şunları söyledi: “Ben burada duruyorum ama bunları duyunca da kendimi kaybederim diye korkuyorum. Söylentiler, yazılanlar nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Dünürümüz Ayşe Yağal, iddia edilenleri duyduktan sonra kötü oldu. O günden bu yana hasta yatıyor. Yiğitken kel olduk.”

KARDEŞLER KORUMADA ANNE KONUKEVİNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müslüme Yağal’ın ölümü ile ilgili basın ve yayın organlarındaki haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu belirtti. Mersin’in Gülnar ilçesinde Müslüme’nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlık uzmanlarınca aile için inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlandığı kaydedilen yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.”

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