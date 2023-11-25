Sesli ve görüntülü konuşmak mümkün olacak... Yapay zeka ile canlanacak

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Ölümsüzlüğü keşfetme hayali olan insanoğlu, yapay zekâ sayesinde en azından taklidine yaklaşabilmeyi başardı.

Bilim dünyası yakın bir dönemde insan bilincinin bilgisayara aktarabileceğini konuşuyor. Peki bu nasıl olacak? Kişinin ses ve görüntüleri bilgisayara yüklenecek ve bir süre sonra bu ses ve görüntüler üzerinden karakter tahlili yapılacak. Böylece sevdiğiniz kişi (sevdiğinizin avatarı gibi düşünün), bir anlamda bilgisayar ortamına taşınmış olacak. Böylece kişiler ölen yakınlarıyla sohbet edebilecek. Hatta aramızda olmayan sanatçılar kendi filmlerini bile seslendirebilecek. Yapay zekâ ile ilgili gelişmeleri alanında uzman isimler Hürriyet için yorumladı.

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KAYBETTİKLERİNİZLE KONUŞABİLECEKSİNİZ





-Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Üyesi Berat Kuzu: “İnsanlık anlamları sentezleyerek, yeni fikir üreten kreatif insanların düşüncelerinde şekilleniyor. Fikri ilk ortaya atan kreatif endüstrinin bir unsuru olan Black Miror dizinin futurist senaristleriydi. Bu fikrin ardından şimdi bilim insanları, ilim üreticileri, teknologlar ‘acaba gerçek olabilir mi’ diye düşünüyor ve çok da hızlı yol alıyorlar. Ses ve görüntü örneklerini artık bolca görüyoruz. 29 Ekim’de çok örneğini gördük. Atamıza olan özlem ile insanlar kendi fotoğraflarını Atamızın fotoğrafı ile birleştirerek servis ettiler. Yapay zekâ belki de ilerleyen dönemde insanların kaybettikleri yakınları ile konuşmasını sağlayacak. Kaybettiğiniz sevdikleriniz belki de size yeni fikirler verecek.”

BİLİNÇ BİLGİSAYARA YÜKLENECEK





-Dijital İş Geliştirme Stratejisti Berat Kızılel: “Dr. Pratik Desai, insanların bu yıl sonuna kadar bilinçlerini bilgisayara yükleyebileceklerini iddia ediyor. Bu nasıl olacak? Kişinin ses ve görüntüleri bilgisayara yüklenecek ve bir süre sonra bu ses ve görüntüler üzerinden karakter tahlili yapılacak. Böylece sevdiğiniz kişi bir anlamda bilgisayar ortamına taşınmış olacak. Yani sevdiğiniz kişinin avatarı gibi düşünün. Bu tahlil sonrası siz örneğin kaybettiğiniz anneniz, babanız ya da bir yakınınıza soru sorduğunuzda onun verebileceği türden yanıtlar işiteceksiniz. Dr. Pratik Desai, bu sebeple insanlara ‘sevdiğiniz kişilerin ses ve video kayıtlarını biriktirin’ çağrısında da bulundu.

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RIZA DIŞI KOPYALAMA HUKUKİ DEĞİL





- Avukat Onur Tatar: “Bireyin rızası olmaksızın ses ve görüntüsünün kopyalanması, depolanması ve kullanılması hukuki değil. Öte yandan bireyin bu konudaki rızasının olması halinde dahi ölümden sonra bu kişisel verileri ancak mirasçıları değerlendirebilir. Ölenin bu hakları ancak mirasçıları vasıtasıyla devredilebilir. Yine bireysel araçlarla muhafaza ve depolama hariç olmak üzere, merkezi bir yerde depolama için tıpkı DNA’da olduğu gibi hakim izni düşünülebilir. Bu tip tasarruflar hatıra amaçlı ise hukuki altyapıya ihtiyaç yok.”