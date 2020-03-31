Sesli Harfler Nelerdir? Sesli Harfler Konu Anlatımı

Özellikle örgün öğretim öğrenciler alfabenin temeli olarak sesli harfleri sormakta ve öğrenmeye çalışmaktadır. Sessiz harfler ile bir araya gelmek suretiyle kelimeleri oluşturan sesli harfleri öğrenebilir; mantığını kavrayarak öğrenciler okulu çok daha kolay hale getirebilir. Özellikle ilkokul sesli harfler şeklinde interneti çok arama yapılan bu konu hakkında, yazı içerisinde bilgileri elde edebilirsiniz.

Sesli Harfler

Sesli harfler kelimelerin arasında yer almakta ve dilin temel yapısını oluşturmaktadır. Tüm kelimelerin ve bununla beraber cümlelerin anlaşılır hale gelebilmesi için büyük öneme sahiptir. Her kelime kendi içerisinde farklı sesli harfler barındırır. Peki, öncelikle sesli harfleri kullanmak için ses nasıl oluşturulur? Ses; insanın akciğerinden gelen ve hava aracılığı ile meydana gelen titreşime denmektedir. Bu titreşim ile beraber sesli harfler ve sessiz harfler bir araya gelerek kelimeyi oluşturur. Kelimeler ise aynı şekilde bir araya gelmek suretiyle cümleyi oluştururlar.

Türkçede toplamda 8 tane sesli harf bulunmaktadır. Aynı şekilde her bir harf kendi içerisinde değişik gruplara ayrılır. Böylece kelime grupları içerisinde buna uygun olarak sesli harfler kullanılır. Ancak ortak şekilde bütün sesli harflerin görevi sessiz harfler ile bir araya gelerek kelimeyi oluşturmaktır. Aynı şekilde kelimeler ile beraber cümleler oluşturulur.

Sesli Harfler Nelerdir?

Türkçe toplamda 29 harften oluşur. Bu harfler içerisinde toplamda 21 tanesi sessiz harften meydana gelir. Geriye kalan 8 tanesi ise sesli harftir. Sesli harflere Türkçede ünlü sesli harfler adı verilir. Peki, Türkçedeki sesli harfler nelerdir?

(a, e, ı, i, o, ö, u, ü) Türkçede bulunan bu harfler sesli harf olarak bilinmektedir. Kelimeye güç katarken aynı zamanda Türkçenin temelini oluşturan harflerdir. Sessiz harflerin arasına girmek suretiyle kelimenin etkin şekilde anlam kazanmasına olanak verir.

Özellikle ilkokul çocuklarının öğrenmesi gereken temel kurallar arasında yer alır. İlk olarak kelime sesli harflerin öğretilmesi büyük öneme sahiptir. Böylece öğrenciler kelime kurulumu ve bunun üzerinden cümle kurulum potansiyelini daha etkin şekilde anlayabilir. Zira sesli harfler kendi içerisinde kalın ya da ince olarak da ayrıldığı için, ileride dil bilgisi kuralı olarak öğrenilecek bu unsurlar daha iyi anlaşılabilir.

Sesli Harfler Konu Anlatımı

Türkçede yer alan 8 tane sesli, yani ünlü harf olarak geçmektedir. Bunlardan belli bir kısmı kalın ünlü olarak bilinmekte, diğer kısmı ise ince ünlü olarak yer almaktadır.

Kalın sesli harfler (ünlüler); a, ı, o, u

İnce sesli harfler (ünlüler); e, i, ö, ü

Buradaki ayrım büyük öneme sahiptir. Zira dil bilgisi içerisinde yer alan farklı kurallar ve konular, bu şekilde daha sonra çok daha iyi anlaşılabilir. Özellikle Türkçede kurulan kelimelerin içerisinde yer alan sesli harflerin uyumu noktasında, kalın ve ince harfleri öğrencilerin ilk başta doğru şekilde öğrenmesi çok önemlidir.

Pratik yapmak suretiyle öğrenciler sesli harfleri çok daha iyi anlayabilir. Aynı zamanda internet üzerinde yer alan sesli harfler şarkısı gibi farklı videolara da bakmak etkin çözümler arasında yer alır. Hem sesli yani ünlü harfleri hem de sessiz harfleri öğretirken, öğrencilerin bu harflerin görevlerini iyi anlamasını sağlamak büyük öneme sahiptir.