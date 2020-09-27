Seslerini duyurmak için birleştiler: 54 şehirde Engelli Meclisi

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, Türkiye Engelliler Meclisi adı altında yürütülen çalışmaları şöyle anlattı: “Tüm illerde faaliyet gösteren engelli örgütleri arasında diyalog ve işbirliği kurulması için ortam yaratmak istedik. Engellilerin taleplerini, başarılarını, kazanımlarını görünür kılmak için çalışmamız gerekiyor.

HEDEF 81 İL

Hedefimiz 81 ilin tamamında engelli meclislerinin kurulması. Amacımız il genelinde engellilerin ihtiyaçlarının, sorunlarının ve taleplerinin görünür kılınması, bu konuların ulusal düzeyde yasama ve yürütmenin de gündemine taşınması ve hakların iyileştirilmesi için baskı gücü oluşturulması.”

Özsaygı, COVID-19 salgınına bağlı şartlar izin verirse 2020 yılı bitmeden 54 meclisin Ankara’da toplanacağını da sözlerine ekliyor: “İl Engelli Meclisleri’nin her ilin nüfusuna göre değişen sayıda delegeleri var. Toplamda yüze yakın delege Ankara’da bu yıl ilk kez bir araya gelecek ve Türkiye Engelliler Meclisi’ni oluşturacak.”