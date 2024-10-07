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Şişli'de sokak ortasında yaşandı: İki kadın ve bir erkek birbirine girdi... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#İstanbul#Kavga
Şişlide sokak ortasında yaşandı: İki kadın ve bir erkek birbirine girdi... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:34

Şişli’de gece kulübünde eğlenen ve alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavga etti. Kadınlardan birine saldıran adamı, diğer kadın ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Arap uyruklu 2 kadın ve 1 erkek gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde kulüpten ayrıldı.

Şişlide sokak ortasında yaşandı: İki kadın ve bir erkek birbirine girdi... O anlar kamerada

İddiaya göre alkollü olan 2 kadın ve 1 erkek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek ve kadınlar arasında arbede yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine erkek, sarılarak kadınlarından birini kavgaya karışan diğer kadından kurtarmaya çalıştı.

Şişlide sokak ortasında yaşandı: İki kadın ve bir erkek birbirine girdi... O anlar kamerada

Dakikalarca kavga eden 3 kişi daha sonra sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şişlide sokak ortasında yaşandı: İki kadın ve bir erkek birbirine girdi... O anlar kamerada

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#Şişli#İstanbul#Kavga

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