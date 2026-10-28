Sesi duyup kaçanlar da soruşturulacak

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Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.

‘GÖREVLERİNİ YAPMADILAR’

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan tevdi ve ön inceleme raporlarındaki değerlendirmeler doğrultusunda, saldırının yaşandığı dönemdeki okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni verildiği ve kararın savcılığa tebliğ edildiği öğrenildi.

İnceleme raporunda okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B.'nin “silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri” belirtildi.

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Raporda, “okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri” değerlendirmesine yer verildi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T.'nin de saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadan zemin kata doğru koştuğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, öğretmenin davranışının “terk suçu” oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki değerlendirmede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı.

E.İ.’nin Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu belirtilen raporda, davranışlarının adli makamlarca değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

‘BU KİŞİLERLE SINIRLI KALMAMALI’

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden bazılarının ailelerinin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, “Bu karar, adaletin tecellisi yolunda atılmış son derece önemli bir adımdır ancak yürütülen soruşturmanın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.