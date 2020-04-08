MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSesi duyunca peş peşe böyle atladılar
GeriGündem Sesi duyunca peş peşe böyle atladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Sesi duyunca peş peşe böyle atladılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sesi duyunca peş peşe böyle atladılar
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı. Hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık girişimi, Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Yüzü maskeli 3 kişi, yürüyerek geldikleri binanın önünde bir süre durduktan sonra biri giriş kattaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Ardından diğer arkadaşı da onu izledi. Bu sırada bir şüpheli de gözcülük yapmaya başladı. İki şüpheli balkon kapısını açıp içeri girerek gürültü çıkardı. Ev sahibi Suriyeli kadın, gürültüyü su içmeye giden çocuğunun çıkardığını düşünerek, kendisine de su getirmesi için seslendi. Kadının sesini duyan şüpheliler, paniğe kapılarak evin balkonundan peş peşe atlayıp kayıplara karıştı.

Sesi duyunca peş peşe böyle atladılar

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık girişimi yandaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları balkon kapısından içeri girmeleri ve panik içerisinde kaçmaları görülüyor.

Ev sahibi kadının görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri aramaya başladı. Resul Korkmaz, olayın geçen hafta meydana geldiğini belirterek, "Sabaha karşı geliyor, tırmanarak, yukarı çıkıyorlar. Sonra ev sahibi çocuğunun su içmek için mutfağa girdiğini düşünerek annesi sesleniyor. Onlar da kadının sesini duyup kaçıyorlar. 3 kişiler biri gözcülük yapıyor. Maskeliler. İnsan, insanların birbirinin yanında olması gereken böylesi günlerde bu tür olayları görünce üzülüyor" dedi.

Sesi duyunca peş peşe böyle atladılar

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle