×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sesi duyanlar cami tuvaletine koştu: Silahla vurulmuş halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Ensar Camisi#Tuvalet
Sesi duyanlar cami tuvaletine koştu: Silahla vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 14:32

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde A.L. (40), silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Ensar Camisi#Tuvalet

BAKMADAN GEÇME!