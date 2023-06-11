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Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu

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#Diyarbakır#‘Akort’ Operasyonu#Dolandırıcılık
Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 09:20

Diyarbakır merkezli 3 ilde, aradıkları kişileri kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran ve yapılan ses analizlerinden tespit edilen 7 şüpheli ‘Akort’ operasyonuyla yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp, ‘adınız terör olayına karıştı, operasyon yapılacak, paralarınızın seri numarası alınacak, hesabınızı FETÖ ele geçirdi, adınıza hesaplar açıldı.

Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu

Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı’ gibi cümlelerle ikna ederek paralarını alan suç şebekesine yönelik çalışma yapıldı.

Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu

Çağrı merkezi gibi işleyen, sürekli hat değiştiren ve sahte hatlar kullanan şüpheliler, ekiplerin 2 aylık teknik takibi ile ses analizinden tespit edildi.

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Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen ‘Akort’ operasyonunda Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B. ve A.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu

Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde ‘Akort’ operasyonu

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#Diyarbakır#‘Akort’ Operasyonu#Dolandırıcılık

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