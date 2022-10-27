Servisteki 2 öğrenci hayatını kaybetmişti! 14 kişi tutuklandı

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Viranşehir-Ceylanpınar yolu okullar bölgesinde 24 Ekim'de husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerinin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan okul servis minibüsündeki lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.