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Servisteki 2 öğrenci hayatını kaybetmişti! 14 kişi tutuklandı

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Cinayet
Servisteki 2 öğrenci hayatını kaybetmişti 14 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 11:48

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, okul servis minibüsündeki 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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Viranşehir-Ceylanpınar yolu okullar bölgesinde 24 Ekim'de husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerinin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan okul servis minibüsündeki lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Servisteki 2 öğrenci hayatını kaybetmişti 14 kişi tutuklandı


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#Şanlıurfa#Viranşehir#Cinayet

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