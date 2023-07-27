Servisçiler yüzde 82 zam istiyor

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Toplantıda, İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) ve yetkililer arasında pazarlık yapılacak. Servisçileri temsilen toplantıya katılacakİSAROD Başkanı Günhan Sınar, en son geçtiğimiz ocak ayında güncellenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 82’lik artış taleplerini toplantıya taşıyacak.

EN KISA MESAFE 1441 TL

Servisçilerin yüzde 82’lik artış teklifinin kabulü halinde; en kısa mesafe olan 0-1 kilometre arası için aylık 792 liralık ücretin 1441 liraya, yıllık olarak ise 3 bin 485 liradan6 bin 342 liraya çıkma ihtimali var.Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel için yüzde 35’lik bir fark fiyata ekleniyor. Bu durumda rehber personel hizmetiyle birlikte velilerin ödemesi gereken en düşük rakam yıllık 8 bin 562 lira, aylık ödemede ise 1945 lirayı buluyor. Gündemdeki artış oranı kabul edilirse 23-25 kilometrelik mesafe için tutar rehber hizmetiyle birlikte yılda 20 bin 550 lira olacak.

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İSAROD Başkanı Günhan Sinar, “En yakın mesafenin talep ettiğimiz artış oranı dikkate alınarak 1441 lira olmasını bekliyoruz. Pazarlığa da açığız” diye konuştu.