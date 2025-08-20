×
Servis ücretini belediyeler belirleyecek

Servis ücretini belediyeler belirleyecek
Servis ücretleriyle ilgili yaşanan hukuki belirsizlik dün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile son buldu.

Daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarıyla yapılan ücret düzenlemeleri, Danıştay kararıyla geçersiz sayıldı. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca servis ücretlerini belirleme yetkisi belediyelere devredildi. Artık belediyeler okul servis ücretlerini ya belediye meclisinde görüşerek ya da doğrudan ilgili daire başkanlığı üzerinden uygun gördükleri şekilde belirleyebilecek.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, megakentteki servisçiler adına yeni dönemde yüzde 35 artış talep ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Eğer bu tarife belediye meclisine götürülürse eylül ayının başına kadar beklenmek zorunda kalınacak. Belediye kendi yetkisini kullanarak kararı çok daha hızlı bir şekilde alabilir. Bu hız bizim için kritik, çünkü okullar açılmak üzere ve hem binlerce meslektaşımız hem de yüz binlerce veli yeni ücret tarifelerini bekliyor. Türkiye’deki okul servis araçlarının yaklaşık yarısı İstanbul’da faaliyet gösteriyor.” 

