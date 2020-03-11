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Hasan UĞUR/DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:39,Son Güncelleme:/

Servis şoförü hakkında iğrenç iddia! Gözaltına alındı...

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Servis şoförü hakkında iğrenç iddia! Gözaltına alındı...
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.

Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.

Polis merkezinde sorgulanan M.T.  adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.

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